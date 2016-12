Pit bull evita violación de mujer en parque de Brooklyn

El nuevo héroe de NYC tiene cuatro patas

Nueva York tiene un nuevo héroe y de cuatro patas.

Apollo, un pit bull de cinco meses, evitó que una mujer fuera violada este lunes en Brooklyn.

Según reportó el New York Post, Maya Fairweather (18) decidió darle un paseo al perro de su novio Carlos Guzmán, a eso de las 10 p.m., por el parque de Red Hook Recreation Area.

Mientras caminaba con sus auriculares puestos, el sospechoso se le aproximó por la espalda.

“Yo sentí que alguien me haló los auriculares”, relató la joven al rotativo. “Yo pensé que era mi novio que me agarraba, así que me viré y sonreí, pero no era mi novio”, continuó.

Seguidamente, el hombre la sujetó por la chaqueta, la tiró al suelo e intentó quitarle los pantalones.

“Yo solo cerré mis ojos, porque dicen que si los miras a los ojos, ellos (los violadores) te matan. Me quedé detenida. Estaba muy asustada”, agregó.

En ese momento, el perro, al detectar peligro, se acercó al desconocido y le mordió la pierna.

Fue tal la intensidad del mordisco, que el pervertido tuvo que batallar contra el animal para sacárselo de encima.

“Yo lo escuché decir ‘jo***’ y pude correr. Crucé la calle corriendo”, narró Fairweather.

Finalmente, el can cedió y el agresor huyó.

Las autoridades policiales andan tras la pista del atacante.