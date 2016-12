Eligen a Selig al Salón de la Fama y rechazan a Steinbrenner

Los encargados de seleccionar a los "inmortales" han escogido al excomisionado antes que a uno de los propietarios más emblemáticos de los Yankees

En su reunión institucional de cada año preliminar a la cita de propietarios de equipos celebrada esta vez en Oxon Hill, Maryland, el antes llamado Comité de Veteranos del Béisbol (hoy Comité de Era del Juego) eligió al excomisionado Bud Selig y al exgerente de los Bravos de Atlanta, John Schuerholz, para ingresar al Salón de la Fama de Cooperstown.

Una clara decepción se percibía ayer en diversos medios de la ciudad de Nueva York donde se esperaba que George Steinbrenner, el polémico propietario de los Yankees desde 1973 hasta su muerte en 2010, fuera elegido al olimpo de los inmortalidad del béisbol. Pero no ha sido así.

Para ser elegido un candidato debía conseguir el 75 % de los votos (12 de 16 para el caso) y los electores fueron: Roberto Alomar, Bobby Cox, Andre Dawson, Dennis Eckersley, Pat Gillick, Ozzie Smith, Don Sutton y Frank Thomas, todos miembros de Salón de la Fama; los ejecutivos de MLB Paul Beeston (Toronto), Bill DeWitt (San Luis), David Glass (Kansas City), Andy MacPhail (Filadelfia), Kevin Towers (Cincinnati), los periodistas veteranos, así como Tim Kurkjian, Bill Center y Steve Hirdt.

De los 16 votos totales posibles de conseguir, Bud Selig logró 15 de respaldo, mientras Schuerholz logró la elección de de manera unánime con el total de los electores.

Los méritos que se le reconocen a Selig tienen que ver con la transformación en la administración y crecimiento económico de MLB.

Durante sus 22 años como administrador y gestor de cambios en el pasatiempo por excelencia de los estadounidenses, Selig dio un giro radical en el ámbito financiero y convirtió a la organización en un ente rentable que genera grandes ganancias económicas. También promovió la creación de equipos de expansión, la construcción de nuevos escenarios y gestó un visión más global en las relaciones con otros países beisboleros como China, Japón, Korea, Australia y México.

Se le reconoce asimismo que durante su gestión, los jugadores de béisbol llegaron a lograr contratos lucrativos para asegurar el futuro de sus familias, a la par que estimulaba el desarrollo de este deporte.

En cuanto a Schuerholz, se le premia por los 14 tíulos divisionales ganados por los Bravos en la era de Bobby Cox, un equipo que él consruyó. También fue el primer gerente general en lograr títulos de Liga Americana (Reales de Kansas City en 1985) y Liga Nacional (Bravos de Atlanta 1995).

Para los aficionados de los Yankees, la nueva negativa a elegir al llamado “Boss” Steinbrenner es de alguna manera un desconocimiento a los títulos del equipo en 1977, 1978, 1996, 1998, 1999, 2000 y 2009 bajo su tutela.

El 30 de julio en Cooperstown, Selig y Schuerholz se sumarán a los jugadores elegidos (si los hay) por La Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) entre 34 nombres que fueron sometidos a votación.

eldiariony.com

La lista de 10 elegibles

Harold Baines: Tras 22 años de carrera, posee el lugar 32 como productor (RBI).

Albert Belle: Tuvo nueve campañas seguidas con 100 o más carreras producidas y estuvo en cinco All Stars.



Will Clark: Seis veces All Stars y .303 en promedio de por vida.

Orel Hershiser: Ganó el Cy Young en 1988 y tuvo 204 victorias.

Davey Johnson: Fue mánager 17 años (en 1986 Mets) y jugó trece.

Mark McGwire: Logró 583 jonrones, incluyendo el récord de 70 en 1998.

Lou Piniella: Tuvo una carrera de 23 años y logró 1,835 victorias.

John Schuerholz: Fue el primer manager en llevar a la Serie Mundial a equipos de ambas ligas.

Bud Selig: Comisionado entre 1992-2015.

George Steinbrenner: Propietario de Yankees desde 1973 hasta su muerte en 2010.