El 18 de diciembre, el pódcast “Friends Keep Secrets” difundió su entrevista con Jennifer López, en donde la actriz abiertamente habla sobre el fracaso de sus cuatro matrimonios. La boricua fue honesta en sus sentimientos y en la oscuridad que ha habitado en ella durante cada fracaso amoroso.

“Sí, te enojas, te pones triste, estás devastada, quieres morir, no puedes levantarte de la cama… Fue todo eso”, dijo la cantante de 57 años.

La cantante y productora es una de las mujeres más exitosas e influyentes del mercado anglosajón. Para el mundo hispano es también un claro referente de trabajo constante y logros que hacen que la comunidad como tal la abrace con orgullo.

A nivel laboral ha sido muy exitosa; el trabajo ha rendido sus frutos y tanto su música como sus películas han obtenido el reconocimiento por el cual siempre ha trabajado de manera incansable. El amor y la vida de pareja son un tema aparte. JLo se ha casado en cuatro ocasiones. Su primer esposo fue Ojani Noa (1997-1998); después llegó a su vida Cris Judd (2001-2003). Sus dos últimos matrimonios fueron con Marc Anthony (2004-2014), con quien tuvo a sus dos hijos mellizos, Max y Emme.

Por último, su matrimonio con Ben Affleck. Se casaron en el año 2022 y se separaron en 2025. Su enlace con Ben era lo que muchos esperaban. Su romance del pasado y el fin de su compromiso en ese entonces (2001-2002) supuso un duro golpe para la prensa rosa. Verlos juntos, nuevamente, suponía el inicio perfecto de un romance que, para muchos, nunca debió terminar. Pero tristemente, el matrimonio conoció el mismo final que sus previos enlaces nupciales. Divorcio.

Tomando en cuenta las fechas de cada matrimonio, es entendible que durante la conversación JLo dijese que literalmente pasaba de una relación a otra con la única intención de encontrar algo, esperando probablemente que en su momento la persona con la que estaba fuese justamente su persona en el mundo. El indicado.

Después de tantos divorcios, cualquiera podría decir que Jennifer López tiene experiencia en este duro proceso; por esta razón, si ella tuviese que dar algún tipo de consejo, sería actuar de manera digna. Ella claramente dijo: “Mi consejo para el divorcio es el mismo que para todo: actúa siempre de una manera de la que puedas estar orgullosa cuando mires atrás”, según destacó el portal de El Comercio.

Pero además, pese al final de cada relación, Jennifer asegura que cuando vuelve la vista atrás, sabe que ella amó intensamente. Reconoce que nunca trató a ninguna de sus parejas de una manera que la haga sentir vergüenza, al contrario. “Hice lo mejor que pude con lo que sabía”, destacó la intérprete de “No me ames”.

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