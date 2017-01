Aumentan a 76 los heridos por descarrilamiento de tren del LIRR

El Departamento de Bomberos (FDNY) actualizó a 76 la cifra de heridos por el descarrilamiento de un tren del Long Island Rail Road (LIRR) ocurrido esta mañana en plena “hora pico” en Brooklyn, aunque se especificó que todos sufrieron heridas que no ponen en riesgo sus vidas.

El suceso ocurrió alrededor de las 8:20 a.m. en el Atlantic Terminal, cuando el tren que había salido de Far Rockaway chocó contra la estación, y de inmediato provocó que todo el andén se llenara de un denso humo.

Decenas de bomberos y paramédicos acudieron al lugar donde atendieron en plena escena a la mayoría de los heridos, incluso muchos fueron llevados hasta la superficie donde fueron colocados en plena acera en la avenida Atlantic y Ashland Place.

Hasta ahora la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) no ha suspendido el servicio en las otras líneas del LIRR, pero sí se han reportado retrasos en la mayoría de los trenes que viajan hacia Manhattan.

76 non life-threatening injuries reported at scene of LIRR train derailment, Atlantic Terminal Brooklyn pic.twitter.com/rFcimgfK2C

//platform.twitter.com/widgets.js

BREAKING: MTA chairman: derailed LIRR train was Far Rockaway train that struck the “bumping block” in the station https://t.co/Q6zdTFmQ5Z pic.twitter.com/O6mi0CX2Mr

— NBC New York (@NBCNewYork) January 4, 2017