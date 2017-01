Legisladores demócratas y republicanos presentan extensión de 3 años para “Dacamentados”

Proyectos en ambas cámaras pretenden proteger a "dreamers" si el nuevo presidente cancela DACA. No está claro que la medida tenga apoyo suficiente ni qué postura tomará Donald Trump, quien deberá respaldarla para que se haga realidad.

Legisladores de demócratas y republicanos en ambas cámaras del Congreso estadounidense presentaron hoy de nueva cuenta un proyecto de ley destinado a ofrecer estatus temporal durante tres años a los jóvenes inmigrantes que se han beneficiado con el programa DACA, para protegerlos de la deportación si el próximo presidente anula ese beneficio.

El proyecto de ley fue originalmente presentado en el Senado federal en las últimas semanas de la sesión anterior del Congreso por los senadores Lindsay Graham (republicano de Carolina del Sur) y Dick Durbin, demócrata de Illinois. En esta ocasión también se presentó la versión de la Cámara de Representantes, patrocinada por Mike Coffman, republicano de Colorado y Luis Gutiérrez, demócrata de Illnois.

Bajo el nombre de “Bar Removal of Individuals who Dream and Grow our Economy” (Prohibir la Departación de Personas que Sueñan y Ayudan a la Economía) o BRIDGE ACT, el proyecto tendría que ser apoyado por las dos cámaras y firmado por el presidente Donald Trump, cosa que está en veremos.

Entre los legisladores de ambos partidos que se sumaron a las respectivas propuestas están las senadoras Lisa Murkouwski, republicana de Arkansas, Dianne Feinstein, demócrata de California, Jeff Flake, republicano de Arizona, Chuck Shumer, Demócrata de Nueva York y líder demócrata del senado y Kamala Harris, demócrata de California.

En la Cámara de Representantes se sumaron los congresitas cubanoamericanos Carlos Curbelo de Florida y Ileana Ros Lehtinen de Florida, así como el republicano de California (Valle Central) Jeff Denham. Entre los patrocinadores demócratas están Lucille Roybal de Los Angeles, Judy Chu, también de Los Angeles y Zoe Lofgren, del Norte de California.

Graham, quien durante la audiencia del procurador Jeff Sessions este lunes lo interrogó sobre el futuro de DACA (este dijo que sería constitucional suspender la orden que creó el programa), dijo que está de acuerdo con ese punto de vista pero que “no debemos dejar sin protección a estos jóvenes que descubrieron su identidad al gobierno”.

“Nuestro proyecto les ofrece tres años de estatus legal mientras se busca una solución permanente”, dijo Graham. “Estos jóvenes tienen mucho que ofrecer al país y podemos beneficiarnos de sus contribuciones a nuestra nación. Estoy seguro que si el presidente Trump apoya esta medida, podemos ofrecerles protección bajo el proceso adecuado”.

Pero Trump, quien hizo campaña prometiendo que eliminaría DACA, no ha marcado posición respecto al tema, aunque tras su elección dejó entrever que supuestamente estaba abierto a “hacer algo” con estos jóvenes. No está claro lo que esto significa.

El proyecto tiene el apoyo de docenas de organizaciones religiosas, de negocios, educación y derechos civiles. Esta semana, 88 líderes empresariales del país enviaron una carta al presidente electo y a los líderes de la Cámara y el Senado pidiendo su apoyo para el Bridge Act.