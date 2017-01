Cómo defenderse de ‘La Migra’

Activistas urgen a los inmigrantes no ceder ante el miedo y buscar asesoría. Aseguran que nadie puede ser deportado de forma inmediata

El endurecimiento de las medidas anti-inmigrantes por parte de la Administración Trump no toma por sorpresa a nadie, pero el temor se ha disparado. Y por ello, los activistas insisten que los inmigrantes indocumentados y sus familias deben apartar el miedo y moverse a la acción, conocer sus derechos y sus alternativas.

La abogada Andrea Sáenz, de la organización Brooklyn Defender Services (BDS) explicó que en primer lugar, nadie es sujeto de deportación inmediata: Si un agente de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) te detiene o detiene a un familiar, todos tienen derecho a un proceso legal y comparecer ante un juez de Inmigración.

“Si no tienen documentos no pueden ser deportados sin un proceso. Tienen derecho a ver a un juez y hacer varias peticiones como una fianza, perdón migratorio, asilo y hasta tramitar la residencia permanente por medio de un pariente”, afirmó Sáenz.

En cuanto a los beneficiarios de DACA, cuyo futuro todavía es incierto, Sáenz indicó que es preciso que busquen asesoría legal para saber si ha cambiado algo en sus vidas que les permita, a la vez, cambiar su estatus, por ejemplo si se han casado con un ciudadano estadounidense.

No obstante, sí hay un punto crítico: Quienes ya tienen una orden de deportación pueden ser detenidos y enviados a sus países de origen sin ver a un juez; de igual manera quienes ya han sido deportados previamente y vuelven a ser detenidos. Dependiendo de cada caso, este proceso puede durar desde un par de días hasta una semana.

Derecho a no decir nada

Si agentes de ICE llegan a su casa, la gente tiene derecho a no permitir la entrada, ya que una orden de deportación no necesariamente va acompañada de una orden de allanamiento.

“Si son detenidos en una esquina, en la calle e incluso en el trabajo, tienen derecho a no responder a preguntas. Sí pueden identificarse ante un oficial de ICE, pero tienen derecho a no responder nada más”, añadió la abogada.

Antes que Trump anunciara la orden ejecutiva que avala la construcción de un muro en la frontera sur, el incremento de agentes fronterizos y centros de detención y el restablecimiento del programa “Comunidades Seguras” -por medio del cual los departamentos de policías locales comparten información con agencias federales-, Sáenz indicó que estaban a la espera de que el Gobierno siguiera la tendencia de captura y deportación de inmigrantes con historia criminal.

Durante el 2016, el Brooklyn Defender Services recibió fondos del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York para dar asesoría legal a personas en grave situación económica tanto de Brooklyn, Queens y Long Island.

No obstante, de los aproximadamente 200 casos que atendieron, la gran mayoría fueron caribeños y centroamericanos que no tenían orden de deportación pendiente y actualmente pelean sus casos en cortes.

Un lugar seguro

Brooklyn Defender Services se ha unido con El Grito de Sunset Park y desarrollan la Iniciativa de Defensa Participatoria, con o talleres para educar a la comunidad sobre sus derechos y asesorar en casos específicos tanto de inmigración como de brutalidad policial.

Personas que tienen casos legales y de inmigración en proceso o pendientes tienen un lugar seguro a dónde asistir, ser escuchados y recibir consejos dos jueves al mes: El estudio del reconocido grafitero chileno Cekis (en el 219 de la calle 51, en el segundo pido, en Brooklyn) es la sede del taller donde abogados del BDS enseñan a “navegar” el sistema judicial y también se presentan testimonios de personas que se vieron atrapadas en él y cómo lograron salir adelante.

“Nosotros sabemos que tenemos derechos, pero cuando las situaciones son confusas, aconsejamos a la comunidad, y especialmente a los jóvenes, que traten de mantenerse calmados, que se identifiquen, que digan dónde viven, que no tengan las manos en los bolsillos”, indicó Dennis Flores, uno de los cofundadores de El Grito de Sunset Park.

Desde luego, lo que sigue después de un arresto no es fácil, es abrumador y confuso. Pese a que Nueva York es considerada una “ciudad santuario” para los inmigrantes, los activistas sostienen que la técnica de cacheo con perfil racial conocida como ‘stop and frisk’ del NYPD no ha cesado. Al contrario, aseguran que hay una tendencia de personas que se han visto en problemas con la Policía y son maltratadas, pero éstas no cuentan con reportes médicos o forenses que les ayuden a construir su defensa. En muchos casos son acusados de asaltar a un oficial (felony) y como los casos carecen de evidencias, al final reciben una oferta de Adjournment in Contemplation of Dismissal (ACD), lo cual frena una demanda por abuso de autoridad.

“Deja que te arresten, si empiezas a resistirte, es más peligroso. Una vez que te arrestan, para eso hay abogados, hay una comunidad que te apoya”, añadió Flores.

Las sesiones son abiertas al público pero confidenciales para garantizar la seguridad e integridad de las personas que llegan en busca de ayuda. Antes de comenzar las sesiones, se hace una lista de nombres y del motivo de su asistencia para establecer prioridades. La próxima reunión será el 2 de febrero de 2017 de 6pm a 8pm.

