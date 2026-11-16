ALDI busca personal de tiempo completo en Nueva York, paga $21 por hora

ALDI busca personal de tienda a tiempo completo en Nueva York. El salario inicial es de $21 por hora, con una jornada promedio de 30 horas semanales o más y aumentos programados que llevan el pago a $23 por hora en el quinto año.

Cuánto paga ALDI y cuándo sube el salario

El sueldo comienza en $21 por hora y sube a $21.50 en el segundo año.

En el tercero aumenta a $22 y se mantiene en esa cifra durante el cuarto.

En el quinto llega a $23 por hora.

ALDI clasifica como empleados de tiempo completo a quienes promedian al menos 30 horas semanales durante un periodo de revisión anual.

Quién puede postularse y qué tareas realizará

Debes tener al menos 18 años.

ALDI prefiere a quienes tengan diploma de secundaria o equivalente y experiencia en comercio minorista, pero presenta ambas condiciones como preferencias.

También pide disponibilidad para cubrir los horarios requeridos, puntualidad, buena comunicación oral y escrita, conocimientos de aritmética básica y capacidad para organizar tareas y seguir instrucciones.

Durante un turno puedes atender la caja, abrir otra línea de cobro si es necesario, surtir estantes y preparar pedidos para recoger en auto.

En esos pedidos tendrás que localizar los productos, verificar que estén completos y entregarlos al cliente en su vehículo.

El puesto también incluye limpiar la tienda, seguir los procedimientos de inventario, avisar a la gerencia si hay productos vencidos o dañados y ayudar a corregir riesgos en el área de trabajo.

El trabajo exige levantar, cargar y colocar mercancía de hasta 45 libras, incluso en estantes por encima de la cabeza, y reponer productos en refrigeradores y congeladores.

También requiere usar equipos como cajas registradoras, carretillas manuales y eléctricas para mover tarimas, máquinas para lavar pisos y compactadoras de cartón.

Las funciones deben poder realizarse con o sin ajustes razonables.

Qué beneficios ofrece ALDI y cómo solicitar el empleo

La empresa anuncia un plan 401(k) con aportaciones de ALDI, un programa de asistencia al empleado y descuentos mediante PerkSpot.

Para el personal de tiempo completo también ofrece cobertura médica, de medicamentos recetados, dental y de la vista, además de vacaciones y siete días festivos pagados.

El paquete incluye hasta seis semanas de licencia parental y hasta dos semanas de licencia para cuidar a otra persona, ambas al 100% del sueldo.

También contempla seguros de discapacidad a corto y largo plazo, de vida y de muerte y desmembramiento accidentales.

Para enviar tu solicitud, entra a la ficha oficial de empleado de tienda a tiempo completo y selecciona ‘Apply’.

ALDI se identifica como empleador de igualdad de oportunidades e indica que, según corresponda y lo permita la ley, la contratación puede depender de una prueba de drogas, una revisión del historial de conducción o una verificación de referencias.

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