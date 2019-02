Montesinos sigue vivo

Para las personas que vivimos en los Estados Unidos de América, el período comprendido entre el tercer jueves de noviembre y el 1º de enero lo tenemos marcado por dos celebraciones religiosas. Estas celebraciones lo que esconden no es otra cosa que un gasto desenfrenado y un énfasis en comprar, comer, beber, hacer fiesta, viajar, endeudarse para el resto del año. Comenzamos engañándonos diciendo que damos gracias a Dios comiendo pavo congelado y desabrido. Sin embargo esa es la fecha del comienzo de la temporada de ventas: el Viernes Negro, que continúa con el Lunes Cibernético y concluye con Navidad simbolizada en un viejo barrigón disfrazado de lata de Coca-Cola. De esas fiestas nunca nos olvidamos

Nos olvidamos de los seres humanos que están siendo explotados: emigrantes sin papeles, enfermos sin seguros, ancianos abandonados, apartamentos en condiciones de miseria y un largo etcétera.

No nos hemos acordado que este pasado mes de diciembre se cumplieron los primeros 500 años del primer grito en defensa de los derechos humanos y la dignidad de la personas que se dio en el continente americano.

¿Con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes, que estaban en sus tierras mansas y pacíficas…, con muerte y estragos nunca oídos? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades en que, de los excesivos trabajos que les dais, incurren y se os mueren y, por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Éstos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís?

Fue un 21 de diciembre de 1511 cuando Fray Antón de Montesinos, un fraile dominico residente en La Española, quien gritara de esa manera, “ladrando” las injusticias que se estaban cometiendo. Su comunidad, formada por los “perros del Señor” (Domini Canes) ladró con él.

Los “ladridos” de Fray Montesinos y su comunidad nunca se han acallado en el continente. Los continuó Pedro Claver, en Cartagena de Indias, ante los abusos, crímenes e injusticias que se cometían contra los esclavos africanos. Siguieron oyéndose en la tenue pero potente voz de Mons. Oscar Romero en El Salvador. Se sintieron los ladridos en las Cartas Pastorales de los Obispos de los Estados Unidos ante la situación de pobreza que se vivía en el país durante la Presidencia de Reagan.

Y sigue “ladrando” en la voz del actual Arzobispo de Los Angeles, Mons. José Gómez quien, junto con todos los obispos católicos hispanos de los Estados Unidos, acaba de publicar una Carta Pastoral en la cual, a la vez que anima a la comunidad emigrante en el país, denuncia las situaciones de desamparo y desprotección en que viven millones de seres humanos en la tierra de la libertad, de las oportunidades, de la justicia, del libre mercado, de la libre creencia. En el país donde el primer idioma europeo que se habló fue el español. En el país que se está construyendo sobre las viejas raíces fuertemente hispanas y cristianas.

Antón de Montesinos 500 años después sigue vivo en los luchadores por la libertad. Que nunca se acalle su grito ni se apague la hoguera que encendió.

Feliz 2012