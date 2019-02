Doña Tatica: La abuela dominicana que llegó a Hollywood

Altagracia Guzmán, de 81 años, es incansable y exitosa.

NUEVA YORK – Conocida en Washington Heights como Doña Tatica, Altagracia Guzmán, de 81 años, es una abuela incansable y exitosa que como modista confeccionó vestidos para diseñadores de la talla de Oscar de la Renta, como activista comunitaria se le puede ver levantando pancartas en manifestaciones como el movimiento Ocupemos Wall Street o protestando por los derechos de las personas mayores, y como actriz tiene en su filmografía roles en las películas Fighting, I Heart Huckabees, y Raising Víctor Vargas, que la han paseado por Hollywood.

Doña Tatica tiene cinco hijos, 10 nietos y tres biznietos, y está siempre de buen humor, al punto que cuando le preguntan la edad responde: “Gardel dijo que 20 años no es nada; que me lo pregunte a mí que los he cumplido cuatro veces. ¡Y es fácil, loco!”.

-Usted es una persona súper simpática, ¿fue usted muy noviera de joven?

-En mi juventud no se usaba eso. Las muchachas tenían que casarse vírgenes porque sino el novio las devolvía a las 3 de la mañana. Pero te voy a contar un secreto: una vez mi mamá salió a Santiago (República Dominicana) a vender quesos, yo, que entonces tenía 13 años, me puse unas chancletitas y caminé cinco kilómetros para irme a besar con un noviecito. Pero no me pude besar y llegué llorando a casa.

-Usted llegó a Nueva York en 1956, ¿qué fue lo que más la impresionó?

-Yo, pese a sólo completar el tercer grado de primaria, era una mujer muy inteligente. Por no conocer el idioma, duré dos meses comiendo sándwiches de salami porque no sabía pedir otra cosa, ya que los sirvientes eran alemanes y a mí, que tenía 25 años, me daba vergüenza. Hasta que aprendí inglés en la calle y en el trabajo.

-¿Y en qué trabajaba?

-Yo fui costurera de alcurnia durante más de 40 años, y llegué a coserle a diseñadores como Oscar de la Renta. Cuando llegué a este país pagaban a dólar la hora y tomé la oportunidad, y a los seis meses ya yo estaba vistiendo las modelos. Y ahora, después de vieja, me llevan a Hollywood a cada rato. Yo me río y le digo a la gente que por qué no me llevaron cuando tenía 17 años.

-¿Cuál fue su primera película?

–Raising Víctor Vargas. Hice el papel de la abuela. Luego otro loco me vio, le gustó mi actuación y me puso a hacer un pedacito en la comedia I Heart Huckabees. Después actué en otra película, Fighting, que es muy buena.

-¿Cómo se sintió al llegar a la pantalla grande?

-Cuando me llevaron a Hollywood en un festival, lloré porque me acordé que yo iba a caballo a la escuela.

-¿De dónde le nació su activismo comunitario?

-Porque padecí mucho de racismo y desigualdad cuando llegué a este país, y me propuse luchar para que mis hijos no pasaran por lo mismo. Yo he sido voluntaria de causas en las que creo se puede ayudar a la comunidad. Y he recibido proclamas de Rangel, de Ydanis Rodríguez y Espaillat como la abuela del vecindario.