Khloé Kardashian ‘celebra la vida’ junto a French Montana

La joven aviva las especulaciones en torno a su reconciliación con el rapero

La estrella de la televisión Khloé Kardashian no ha hecho más que aumentar las especulaciones sobre su posible reconciliación con el rapero French Montana al acudir el domingo a la fiesta que este organizó para celebrar su 30 cumpleaños en Los Ángeles, apenas unas horas después de echar mano de las redes sociales para alabar al cantante.

“¡Feliz cumpleaños bebé! Es increíble cómo en tan poco tiempo hemos podido crear tantos recuerdos imborrables. Feliz cumpleaños al hombre que vive su vida al máximo. Lo que no se entiende no tiene por qué ser explicado. ¡Estoy deseando celebrar la vida contigo esta noche! Te lo mereces”, escribió Khloé en su cuenta de Instagram junto a una fotografía en la que se aprecia la silueta de ambos en la playa.

Sin embargo, el emotivo mensaje no fue demasiado bien recibido por algunos de sus seguidores, quienes expresaron su desaprobación ante la intermitencia de la relación entre la pareja, a lo cual Khloé no dudó en responder acaloradamente.

“Me doy cuenta de que hay gente que no siente verdadero amor por nadie. No logro entender que a estas alturas pueda seguir habiendo gente tan crítica. ¡El amor es el amor! ¡Creo que más de uno necesita un abrazo!”, añadió.

La felicitación de Khloé a French -con quien puso punto final a su romance el pasado mes de septiembre tras siete meses juntos- llega justo unos días después de que la benjamina de las hermanas Kardashian dedicara unas palabras a su exmarido Lamar Odom con motivo de su 35 cumpleaños: “La herida permanece abierta, como si el tiempo se hubiera paralizado. No tuvimos un final, no nos dijimos adiós. Toda mi vida me preguntaré por qué”.