Hombre con dos miembros vende sus memorias por Amazon

El llamado “DoubleDickDude” lanza libro en el que narra sus experiencias sexuales desde la niñez hasta la actualidad

El hombre que se hizo famoso en internet el año pasado tras revelar que nació con dos miembros parece que viene con más potencia en este 2015.

El llamado “DoubleDickDude” (Chico de dos falos) acaba de lanzar el libro “Mi vida con dos penes” que está a la venta por Amazon. En el texto, el joven narra sus experiencias sexuales desde la niñez hasta la actualidad.

Este joven, que se ha vuelto toda una celebridad en redes desde que abrió en el 2014 varias cuentas usando el seudónimo, padece de una condición llamada difalia.

En una entrevista esta semana con la revista Rolling Stone, el personaje que no ha revelado su identidad, indica que con sus memorias busca orientar a otros en temas de sexualidad.

“Me llegaron unas preguntas que no habían sido respondidas antes y yo entendí que había mucha gente genuinamente curiosa. Desde chicas que querían saber cómo lidiar con sus novios que no han sido circuncisos, hasta chicos tratando de conocer si son gays o bisexuales porque mi paquete los excita. Realmente, me sorprende que casi un año después la gente continúe buscándome. Así que pensé en poner todo esto en un libro y usarlo para contestar preguntas; pero también darle voz a personas que se puedan sentir perdidas. Todavía hoy, hay gente bisexual como yo que sufren más de lo que crees. Seguimos confundidos o cobardes, con mucho miedo de admitir que somos gays…”, indicó “DoubleDickDude” a la publicación.

Sobre la posibilidad de revelar su identidad, el cibernauta mantiene sus reservas: “Si yo revelara mi identidad, mi vida nunca jamás sería igual…”.

“La manera mejor y más fácil de explicar esto es así: si Superman revelaba al mundo que era Clark Kent, nunca sería dejado solo. Cada persona de la que él se preocupara sería escudriñado y señalado… No tendría tiempo para él solo y no tendría libertad”, destaca el joven a quien le han ofrecido tener su propio “reality show”.