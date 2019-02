Dos muertos y tres heridos es el saldo de varios tiroteos en NYC

Balaceras en El Bronx, Brooklyn y Manhattan

Dos hombres fueron asesinados y otras tres personas fueron heridas como consecuencia de varios tiroteos en la ciudad durante el fin de semana.

Un hombre de 39 años murió después de ser baleado en Melrose Houses en Courtland Avenue en el sector de Mott Haven en El Bronx. El incidente ocurrió a las 4:40 a.m. después de una discusión con otro sujeto. . near E. 153rd St. in the Mott Haven section of the Bronx just before 4:40 a.m., witnesses and police said.

En Brooklyn, la Policía halló a un hombre de 28 años muerto con un disparo en la cabeza. El hecho ocurrió después de una llamada al 911 para atender a un hombre en Schenectady Avenue en East Flatbush a las 6:00 a.m.

Horas antes, en ese mismo vencindario, un pistolero disparó contra un hombre y una mujer en la esquina de Nostrand Avenue y Tilden Avenue. La mujer fue herida en la pierna, mientras que la otra víctima fue impactada en el estómago.

En Manhattan, un hombre de 30 años fue herido de bala en el brazo izquierdo cuando estaba en compañía de varias personas en la Avenida D y la Calle 3.

El tiroteo fue a las 3:40 a.m.

Todavía no hay arrestos en ninguno de los casos