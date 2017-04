Tienes hasta hoy para llamar a la línea gratuita de Inmigración

Este miércoles culmina la iniciativa promovida por El Diario y Univision canal 41, y entre otras inquietudes, puedes enterarte de los lugares donde la ‘Migra’ no tiene derecho de entrar

Cientos de neoyorquinos aprovecharon este martes el segundo día de la línea gratuita de Inmigración, promovida por El Diario y Univision canal 41, y además de recibir asesoría sobre múltiples inquietudes, se observó que uno de los temas que más preocupa a la comunidad es saber si la ‘Migra’ puede hacer presencia en lugares concurridos como escuelas y hospitales, y la respuesta es no.

Así lo explicó la abogada de inmigración Anilu Chadwick, una de las voluntarias que estuvo respondiendo llamadas en la jornada, de la que también forma parte Caridades Católicas y la New York Immigration Coalition.

“Ahorita hay un memorando de ICE que dice que la ‘Migra’ no puede entrar a escuelas, hospitales y otras locaciones sensitivas. Esa directiva todavía está en funcionamiento y no se ha quitado en Nueva York”, comentó la mexicana, quien hizo una importante recomendación a los inmigrantes. “Le podemos decir a la comunidad que sigan yendo a la escuela, sigan yendo a los doctores y si hay una emergencia a los hospitales y que sepan que los agentes de ICE tampoco pueden entrar a sitios religiosos como una iglesia y no pueden interrumpir funerales ni bodas”.

A pesar de ello, la abogada hizo una advertencia: “Decir que no pueden entrar a esos sitios no quiere decir que no pueden esperar al otro lado de la calle, por lo que es importante estar vigilante, pero lo más importante es estar informado, por lo que les pido que llamen a nuestra línea gratuita para resolver sus inquietudes”.

Asimismo, Alexa Mutt, hija de padres ecuatorianos y puertorriqueños, instó a la comunidad a que aproveche la línea de inmigración para poder conectar a la gente con expertos legales que pueden ayudarlos.

“En esta línea nosotros damos información general sobre inmigración y referimos a la gente a organizaciones sin ánimo de lucro cerca de donde viven, donde pueden hacer citas para exponer sus casos”, comentó la voluntaria.

Una de las cosas que ha llamado positivamente la atención de los voluntarios es que dentro de las personas que han atendido al teléfono, muchos han sido residentes y ciudadanos que también se están asegurando de buscar maneras para proteger a sus familiares.

La línea de ayuda culmina este miércoles, y los interesados en obtener información pueden comunicarse al 1 (800) 566-7636, entre las 4:00 y las 7:00 p.m, con total confidencialidad.

También el jueves 20 de abril podrán conectarse a un foro, a través de redes sociales, donde los expertos responderán a preguntas del público en el siguiente enlace http://www.facebook.com/ElDiarioNY/ y http://www.facebook/univisionny