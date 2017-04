Videos: Cinco colaboraciones que tal vez no conocías de Justin Bieber

Mientras su versión de Despacito con Luis Fonsi es un éxito, recordamos otras canciones en las que aparece el canadiense

Justo cuando parecía que el suceso del reggaetón Despacito, del mexicano Luis Fonsi con Daddy Yankee, no podía ser más grande, esta semana las redes sociales y los servicios de streaming explotaron con un inesperado remix en el que se suma nada menos que Justin Bieber con unos versos, primero en inglés y luego en español. El tema se conoció el domingo y su clip ya superó los 35 millones de reproducciones en YouTube.

Pero no es la primera vez que el ex ídolo teen realiza una colaboración musical. De hecho, hay más de una veintena de canciones en las que participa como invitado o en las que se suma al trabajo de otro artista, no siempre con este nivel de éxito.

1. Miley Cyrus y Justin Bieber

Aunque es el sueño de muchos fans, el vínculo entre Miley Cyrus y Bieber siempre fue cordial, pero nunca pasaron de ser buenos amigos. Los dos crecieron profesionalmente casi en paralelo siendo niños y pasaron una etapa rebelde en la que sintieron la necesidad de romper con su imagen de ingenuos. En 2013, se unieron para grabar Twerk para el disco de Lil Twist Bad Decisions, pero el demo se filtró en Internet, la recepción no fue la esperada y la producción jamás se editó.

2. Carly Rae Jepsen y Justin Bieber

Muchos recordarán que la carrera de Carly Rae Jepsen tuvo un fuerte empujón cuando en 2012 Bieber, Selena Gómez y Ashley Tisdale se grabaron jugando a cantar Call me maybe, de la entonces desconocida cantante. Esto hizo que el tema explotara y se volviera uno de los hits de ese año. En agradecimiento, la canadiense lo invitó a cantar juntos Beautiful, una delicada balada con toques acústicos.

3. Cody Simpson y Justin Bieber

En 2014, Cody Simpson reveló que estaba grabando una placa a dúo con Bieber. Las fans deliraron y disfrutaron de Home to Mama, la primera y delicada canción que hicieron juntos. Sin embargo, el tiempo pasó y el proyecto nunca se concentró. Existen, sin embargo, varios temas que se filtraron a la web, como “Heroine (Let Go)”.

4. Will.I.Am feat. Justin Bieber

Cuando Will.I.Am, uno de los integrantes de The Black Eyed Peas, lanzó en 2013 WillPower, su cuarto álbum solista, llamó a varios invitados, como Britney Spears, Juicy J, Chris Brown y Miley Cyrus. También convocó a Bieber, con el que cantó ThatPower, un tema contagioso que escaló en los rankings internacionales y que terminó musicalizando los partidos de la NBA de esa temporada. El clip fue filmado en Japón y fue visto 250 millones de veces en YouTube.

5. Boyz II Men y Justin Bieber

El grupo noventero Boyz II Men le prestó sus graves voces y sus soul a Bieber para su disco de Navidad de 2011, Under the Mistletoe, en el que también aparecen Usher, Mariah Carey y Busta Rhymes. Juntos hicieron Fa la la, pero alguna vez también cantaron en el gran éxito del cuarteto, I’ll Make Love II You.