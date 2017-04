Arrestan a director de escuela por dar paliza a estudiante de 7 años en Brooklyn

La madre relató que el niño llegó a la casa con la cara inflamada y con golpes en el estómago y en la espalda

En lugar de recibir un simple llamado de atención por mal comportamiento, lo que recibió un niño de 7 años fue una golpiza por parte del director de su escuela. El sospechoso fue arrestado y acusado de atacar al estudiante con golpes y patadas.

Los hechos fueron captados en un video al que tuvo acceso el Departamento de Policía (NYPD). Según los oficiales que investigan el caso, en las imágenes se ve a Machael Spencer-Edwards atacando al estudiante de segundo grado, Hasheem Welch, en la escuela pública 202, Ernest S. Jenkyns, en Brooklyn.

Los hechos habrían ocurrido cuando el hombre de 42 años vio al pequeño corriendo en la cafetería de la escuela y molestando a los funcionarios del lugar. Entonces, el sujeto, que mide más de 6 pies y pesa unas 175 libras, habría arrastrado al niño fuera del salón y lo habría tirado al piso. Ahí, supuestamente, le pegó y lo pateó.

Según su madre, ese día el niño volvió a su hogar con la cara inflamada por los golpes y moretones en su estómago y en la espalda. “Cuando llegó a la casa lo único que noté fue una inflamación en su cara, pero después me mostró todo lo demás, su estómago y su espalda”, dijo Shema McKenzie, la madre del niño, al New York Post.

Al ver las heridas de su hijo, la mujer de 28 años no podía creer que el director del colegio fuera el autor de los golpes. “Fue aterrador para mi. Yo estaba muy triste. ¿Un director? Simplemente no lo puedo creer”, relató.

Según el niño, Spencer-Edwards se jactó de golpear a los estudiantes cuando no se comportan debidamente. “Él me agarró y me trajo para las escaleras y me golpeó. Y luego me abofeteó“, detalló el pequeño al Daily News. “Me dijo que le pegaba a los niños”, añadió el estudiante que ahora no quiere volver a su escuela por temor a ser agredido nuevamente.

El vocero del Departamento de Educación de la Ciudad, Michael Aciman, aseguró a los medios locales que Spencer-Edwards fue removido de su cargo en el establecimiento educacional y que fue asignado a otras labores donde no debe relacionarse con niños.

La Policía arrestó al sujeto este martes luego de una investigación que se extendió por al menos un mes. En la Corte Criminal de Brooklyn, Spencer-Edwards fue acusado con varios cargos, entre ellos por el delito menor de agresión y por poner en peligro el bienestar de un niño. El juez que vio su caso ordenó su libertad sin fianza.

