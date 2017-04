Dan a conocer los primeros juegos de la temporada 2017 de la NFL

Los campeones Patriots abrirían la temporada contra Kansas City

La cadena ESPN dio a conocer -con base en información recibida desde diferentes fuentes- los primeros partidos de la temporada 2017 de la NFL, cuyo calendario completo será anunciado en unas horas.

De acuerdo con la información filtrada al programa NFL Nation, la Semana 1 se abrirá con el choque de los campeones New England Patriots contra los Kansas City Chiefs y proseguirá con los encuentros entre los New York Giants y los Dallas Cowboys; Washington Redskins y Philadelphia Eagles, el partido de lunes por la noche entre Minnesota Vikings y los New Orleans Saints y con la visita de los Seattle Seahawks a los Green Bay Packers.

Habrá que esperar la información completa que la liga difundirá de manera oficial en unas horas, pero por el momento, estos choques en la semana inaugural pintan bastante bien.