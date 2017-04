Casa quemada en Queens no tenía detectores de incendio

El Departamento de Bomberos no había revelado las causas exactas del fuego que mató a cinco personas

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó este lunes que la casa que se incendió el domingo en la tarde en Queens y en la que murieron cinco personas, cuatro de ellas menores de edad, no tenía detectores de incendio.

En una rueda de prensa, el comisionado del FDNY Daniel Nigro hizo la actualización sobre la investigación, aunque no reveló cuál fue la causa exacta que provocó el siniestro. “Hasta que no tengamos una causa del incendio, no podemos discutir qué lo provocó… pero no creemos a este punto que se inició por un vehículo”.

Nigro se refería a las hipótesis iniciales que indicaban que las llamas habrían sido provocadas por un auto estacionado en las viviendas y luego se habría expandido hasta las casas.

El voraz incendio consumió por completo una de las casas de dos pisos en en donde murieron cinco personas, entre ellas cuatro menores: dos niños de 2 y 10 años y dos adolescentes mujeres de 16 y 17 años. La quinta víctima es una mujer de 20. El hecho ocurrió en 112-16 de la calle 208 en Queens Village, después de las 2:30 p.m.

La víctima más joven fue identificada como Chayce Lipford. Su abuelo, Maurice Matthews, de 46, logró escapar de las llamas al saltar por una ventana del segundo piso. Luego fue llevado al Hospital General de Queens para ser atendido.

Sin embargo, su hijo de 10 años, Rashawn Matthews, no corrió la misma suerte y murió producto del fuego y el humo. Los bomberos tampoco lograron salvar a tiempo a sus otros familiares entre ellos, la adolescente Jada Foxworth.

“Es un día muy triste en nuestra ciudad cuando perdemos así a cinco vidas… cinco jóvenes y prometedoras vidas”, indicó el Comisionado.

Debido a que la casa estaba completamente construida en madera, el fuego se propagó muy rápido. “Quizás porque el fuero se movió tan rápido, la gene adentro no tuvo ninguna oportunidad de salir”, indicó Nigro. “Estas casas se construyeron hace 97 años”, agregó.

Las víctimas:

Chayce Lipford, de 2 años.

Rawshawn Matthews, 10.

Jada Foxworth, 16.

Melody Edwards, 17

Destiny Dones, 20.

Consejos del FDNY:

• Proteja a su familia discutiendo qué hacer en caso de un fuego.

• Conozca dos salidas de cada cuarto y determinen un lugar de reunión afuera de la casa.

• No trates de apagar el fuego tu mismo.

• Sal afuera y quédate afuera. No trates de tomar posesiones personales.

• Cierra la puerta cuando salgas.

• Si hay humo, agáchate lo más cerca al suelo posible y mantenga la boca cerrada.

• Llama al 911 cuando estés en un lugar seguro.

• Si se le enciende la ropa, deténgase, acuéstese en el suelo, cúbrase la cara y póngase a rodar para apagar las llamas.