Padre defiende a “cuchillazos” a su bebé de posible secuestrador

La NYPD detuvo al papá, pero no ha dado detalles del caso que ocurrió en Brooklyn

Un sujeto se metió con el padre equivocado cuando intentó llevarse a su bebé, ya que terminó apuñalado y en estado grave.

La buena noticia es que el bebé está a salvo. La mala es que el padre, de 27 años de edad, está bajo custodia de la Policía, aunque se informa que no ha sido acusado formalmente, indicó The New York Post.

El caso ocurrió la madrugada del sábado en Brooklyn, en un edificio de Flatbush, cuando el sujeto, a quien al parecer los padres del bebé conocen como Andre, tomó al infante y se echó a correr, pero el padre lo alcanzó y se lo arrebató.

Acto seguido, el hombre de 27 años apuñaló al posible secuestrador, aunque todavía se desconocen sus verdaderas intenciones, indicó la NYPD.

Según testigos, el “secuestrador” tomó al bebé luego de tener una pelea con los padres, pero no dieron detalles.

El hombre apuñalado fue llevado al Centro Médico Downstate en estado crítico y el papá fue puesto bajo custodia policial.