El Santiago Bernabéu recibe la visita técnica de la FIFA rumbo al Mundial 2030

La delegación de la FIFA encargada de evaluar las sedes de España para la Copa del Mundo de 2030 visitó este jueves el estadio Santiago Bernabéu, uno de los tres recintos candidatos a albergar tanto el partido inaugural como la gran final del torneo junto al Camp Nou de Barcelona y el estadio Hassan II de Casablanca. La comitiva fue recibida por una representación institucional del Real Madrid encabezada por su director de relaciones institucionales, Emilio Butragueño.

Acompañados por un grupo de trabajo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), liderado por el responsable federativo para la organización mundialista, Eduard Dervishaj, los inspectores de la FIFA recorrieron las instalaciones interiores del feudo blanco, incluyendo los vestuarios, las gradas y el terreno de juego. Según confirmó la RFEF, la jornada de trabajo contó además con la presencia de autoridades del Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España.

Esta inspección forma parte de la gira técnica que los emisarios del máximo organismo del fútbol mundial realizan en territorio español desde el pasado lunes 9 de noviembre. Previamente, la delegación visitó en Barcelona el Camp Nou y el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat, así como Zaragoza para supervisar el proyecto de la Nueva Romareda. Durante su estancia en la capital española, la comitiva también examinará el estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, recinto postulado para acoger encuentros hasta la ronda de semifinales dentro de la candidatura conjunta de España, Marruecos y Portugal.

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