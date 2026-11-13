Latin Grammy 2026: Aiunii se roba el show en la alfombra roja

Durante este jueves se celebró una nueva edición de los Latin Grammy, un evento que sirve no solamente para la convivencia entre los artistas, sino también para la unión familiar, porque la mayoría de las celebridades asisten con sus familiares y uno de los que no podía ir solo es Jay Wheeler.

“La voz favorita” ha demostrado que, además de ser un gran artista, es un hombre comprometido 100% con su familia y a sus grandes eventos; siempre está acompañado de su esposa, la también cantautora Zhamira Zambrano, y de su hija, Aiunii, quien volvió a captar todas las miradas con sus ocurrencias.

Aiunii se roba el show en la alfombra roja

La familia de artistas conversó con el portal Hola USA durante su paso por la pasarela de la alfombra roja y, aunque las preguntas iban dirigidas a Wheeler y Zhamira, fue inevitable que Aiunii colocara su sello con la personalidad que la caracteriza.

Sin ningún tipo de pánico escénico, como siempre lo ha demostrado, la pequeña de dos años saludó a las cámaras, lanzó un beso e incluso respondió algunas preguntas de la reportera con la sonrisa que le caracteriza. “Las de papito”, fue su respuesta cuando le consultaron cuál es su canción favorita.

Posteriormente, Aiunii se despidió como la personalidad que ya es junto a sus padres con una felicidad que se reflejaba en su rostro por vivir esa experiencia junto a sus padres siento apenas una niña, un lujo que muy pocos infantes pueden tener.

Aiunii cumple su sueño

La alfombra roja fue doblemente especial para la pequeña Aiunii, quien también tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de conocer a su artista favorita, después de sus padres, Karol G.

La “Bichota” se acercó, conversó un poco con Aiunii mientras estaba en los brazos de Jay Wheeler y cantaron un fragmento de “Latina Foreva”, un sencillo que la pequeña interpreta en repetidas ocasiones en su casa. Sin duda alguna, la colombiana le regaló un momento sumamente especial a la pequeña Aiunii.

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