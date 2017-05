La relación de pareja que mereces tener

Siiiii, ya cada vez más cerca y los cupos agotándose. Estaré por primera vez en NY y NJ ofreciendo mi conferencia para todo público adulto que desea conocer y llevar a la práctica estrategias eficaces para una relación saludable y armónica. 👏👏👏💕 #Repost @zabalaaldia with @repostapp ・・・ Ya se acerca la fecha! Psicóloga Haydeé Domínguez dictará conferencia en New York.Para informaciones y reservas de entrada, los interesados pueden contactar a Leydi Mckinney al teléfono 862.500.1290 Por José Zabala New York-(Z@D) Con miras a orientar y fortalecer los lazos de las parejas latinas en New York, New Jersey y otros estados de la nación , la prestigiosa Psicóloga Clínica y Terapeuta Sexual y de Parejas, Hayddé Domínguez, presentará la conferencia titulada "La Relación de Pareja que yo Merezco Tener". La conferencia los días 19 de mayo (Viernes) en 809 Lounge ubicado en el 112 Dyckman st, NY a partir de las 6:00pm hasta 10:00pm, y el sábado 20 de mayo en el Kip Center ubicado en el 55 Rutherford en New Jersey, también de 6:00pm hasta 10:00pm Esta conferencia magistral "La Relación de Pareja que yo Merezco Tener", está dirigida a todo público adulto, con pareja o soltero que busque obtener conocimientos de primera mano sobre las variables que proyectan una relación de pareja saludable y funcional, resolviendo las diferencias, manejando inteligentemente los conflictos y utilizando estrategias de comunicación inteligente. Hayddé Domínguez, es una connotada y activa defensora de la salud mental de la población dominicana; impartiendo talleres, charlas y conferencias por todo el país y el extranjero con base científica, estilo dinámico, abierto y muy ameno. www.zabalaaldia.com @hayddedom

