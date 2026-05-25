El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 25 mayo de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 25 de mayo de 2026.

03/21 – 04/19

En tu ámbito laboral será clave la eficacia, así que procura no perderte en distracciones. Si deseas cambiar de trabajo o conseguir un nuevo empleo, te convendrá informarte bien y elaborar un plan detallado que te permita ofrecer tus servicios de forma estratégica.

04/20 – 05/20

Te convendrá proyectar una imagen impecable, así que invertir en peluquería, manicure o accesorios será una excelente idea para resaltar tu elegancia natural. Si tienes algún pequeño complejo, podrás disimularlo con nuevas combinaciones de ropa o sutiles recursos de maquillaje.

05/21 – 06/20

Tus familiares a veces pueden mostrarse algo demandantes y, aunque sus pedidos te resulten tediosos, será importante reconocer el rol que te corresponde cumplir. No pienses solo en ti. En esta etapa te convendrá cuidar tu ámbito privado, así como tus bases cotidianas.

06/21 – 07/20

Hay algunas ideas que todavía estarán en proceso de elaboración durante un tiempo más, así que evita hablar demasiado y limítate a decir solo lo estrictamente necesario. Anotar tus sueños, así como dedicarte a buenas lecturas, puede ayudarte a atravesar esta etapa.

07/21 – 08/21

Invierte más tiempo y dedicación en ordenar tu dinero y tus recursos. Recuerda que las voces del exterior a veces pueden alterarte, sobre todo si provienen de personas que desconocen los pormenores de tu economía. Ajusta un plan realista según tus entradas y salidas.

08/22 – 09/22

Este es un día perfecto para apostar por tus proyectos personales. En el camino tendrás que sortear distintas pruebas, ya que múltiples requerimientos laborales tocarán a tu puerta. Pero para poder cumplir con un rol social importante, primero deberás atender tus propias necesidades.

09/23 – 10/22

En este momento, en el que estás revisando errores y compensando faltas, podrías visitar una iglesia, meditar o encender una vela a tu santo de cabecera. Sin embargo, no permitas que el ruido exterior te desconecte de tu alma. La ayuda que buscas también habita en tu interior.

10/23 – 11/22

Hoy descubrirás que existen amistades con las que puedes promover vínculos valiosos, basados en aquello que deseas construir hacia el futuro. Si atraviesas una crisis o enfrentas problemas complejos, no te quedes atrapado en la obsesión. Recurre a redes de apoyo. ¡Pon manos a la obra!

11/23 – 12/20

Te propondrás objetivos muy altos y no te detendrás hasta cumplir cada uno. Hoy cargarás grandes responsabilidades sobre tus hombros, así que, aunque recibas múltiples invitaciones sociales, será mejor postergarlas. Prioriza tus metas principales, ya que necesitarás máxima concentración.

12/21 – 01/19

Los trámites de inmigración o los asuntos legales en general cobrarán gran importancia. No dudes en pedirte un día en el trabajo o retirarte antes si la causa lo merece. Si surge alguna traba en el camino, no pierdas la confianza: hallarás la solución.

01/20 – 02/18

Los trámites de inmigración o los asuntos legales en general cobrarán gran importancia. No dudes en pedirte un día en el trabajo o retirarte antes si la causa lo merece. Si surge alguna traba en el camino, no pierdas la confianza: hallarás la solución.

02/19 – 03/20

Las opiniones de tu familia no te ayudarán a limar asperezas ni a encontrar puntos de acuerdo con tu pareja, así que será mejor poner límites para evitar enredos. Si estás soltero y tu ex reaparece, reflexiona bien antes de retroceder casilleros.