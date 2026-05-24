Dónde ver el Mundial 2026 en Nueva York: la guía completa de fan zones gratis, watch parties y partidos en el estadio

El Mundial 2026 llega a Nueva York entre el 11 de junio y el 19 de julio. La ciudad contará con cinco fan zones gratuitas, una por borough, a las que se suman dos sedes oficiales adicionales con pantalla gigante: el Backyard de Hudson Yards en Manhattan y el WTC Oculus en el Bajo Manhattan. El estadio compartido con Nueva Jersey recibirá ocho juegos, con la participación de las selecciones de Brasil, Ecuador, Panamá, Francia, Noruega, Senegal, Marruecos, Alemania e Inglaterra.

A las opciones oficiales se suman watch parties comunitarias en Queens y Manhattan, el Jersey Fan Hub en Harrison y la Casa Ecuador, la primera “casa país” inmersiva en la historia de un Mundial, que se instalará en NY la semana del partido Ecuador vs Alemania.

Hay tres maneras de seguir el torneo desde la ciudad: sedes oficiales gratuitas al aire libre, eventos comunitarios y culturales, o partidos en el NY/NJ Stadium con boleto. Esta guía las ordena, con dirección de cada sede, fechas confirmadas, costo y cómo llegar en transporte público.

Lo esencial en 30 segundos

5 fan zones gratis del comité NYNJ, una por borough, con la alcaldía y la gobernación.

del comité NYNJ, una por borough, con la alcaldía y la gobernación. 2 sedes oficiales adicionales gratis en Manhattan: Hudson Yards Backyard (todo el torneo) y WTC Oculus (fechas seleccionadas).

en Manhattan: Hudson Yards Backyard (todo el torneo) y WTC Oculus (fechas seleccionadas). 8 partidos en el NY/NJ Stadium , del 13 de junio al 19 de julio. La final cierra el torneo.

, del 13 de junio al 19 de julio. La final cierra el torneo. NJ Transit a $98 ida y vuelta al estadio para titulares de boleto FIFA, solo en la app oficial.

ida y vuelta al estadio para titulares de boleto FIFA, solo en la app oficial. Sorteo del alcalde Mamdani : 1,000 boletos a $50 con autobús incluido para residentes de NYC, inscripción del 25 al 30 de mayo .

: 1,000 boletos a $50 con autobús incluido para residentes de NYC, . Casa Ecuador en NY : primera “casa país” inmersiva en historia de un Mundial, instalada durante la semana del partido Ecuador vs Alemania.

: primera “casa país” inmersiva en historia de un Mundial, instalada durante la semana del partido Ecuador vs Alemania. Telemundo y Universo transmiten todos los partidos en español. Peacock los tiene en streaming.

transmiten todos los partidos en español. Peacock los tiene en streaming. Sin estacionamiento ni tailgating en el estadio. Acceso solo por transporte autorizado.

en el estadio. Acceso solo por transporte autorizado. Liberty State Park (Jersey City) fue cancelado: el FIFA Fan Festival original se sustituyó por un modelo descentralizado de fan zones en los 21 condados de NJ.

Mapa interactivo de todas las sedes oficiales y watch parties confirmadas

El siguiente mapa reúne los más de 60 puntos que componen el ecosistema del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey: las cinco fan zones oficiales del comité NYNJ, las pantallas gigantes de Hudson Yards y el WTC Oculus, las watch parties comunitarias en Queens y Manhattan, Casa Ecuador, el Jersey Fan Hub en Harrison, los bares y venues privados con programación confirmada, las estaciones de transporte público que conectan con cada sede, y el NY/NJ Stadium.

El mapa reúne las 60+ sedes confirmadas: fan zones, watch parties, bares, estadio y rutas en transporte. Filtra por capas desde el menú lateral. La capa ★ Selección El Diario tiene los 11 puntos esenciales.

Cómo usar este mapa. Toca el menú lateral para filtrar por tipo de sede: fan zones oficiales, watch parties comunitarias, bares con programación, transporte público, estadio. La capa ★ Selección El Diario reúne las 11 opciones esenciales si tienes poco tiempo de explorar. El mapa se actualiza durante el torneo. Abrir mapa en pantalla completa → Guardar en Google Maps Capas disponibles Selección El Diario (★ destacados)

Fan zones oficiales gratuitas

Watch parties comunitarias y latinas

Estadio y Jersey Fan Hub

Bares y lugares con programación

Watch parties estatales (Long Island y Westchester)

Cómo llegar en transporte público

Las 5 fan zones oficiales en NY por borough

Todas son organizadas por el comité NYNJ Host Committee con la alcaldía. Cada borough tiene programación distinta. La información operativa de cada sede se publica en nynjfwc26.com a medida que se confirma.

Queens: Group Stage HQ

USTA Billie Jean King National Tennis Center · 11 al 27 de junio



La sede más grande del calendario, producida por Live Nation dentro del Louis Armstrong Stadium del complejo del US Open. Cubre el periodo completo de la fase de grupos del Mundial. Cierra el 27 de junio, día del último partido de fase de grupos. Programación familiar con vendedores locales, juegos interactivos y experiencias VIP. Es el espacio diseñado para reflejar la diversidad internacional del borough, donde residen las comunidades ecuatoriana y panameña más grandes de la ciudad.

Cómo llegar: línea 7 del subway hasta Mets-Willets Point. 30 minutos desde Times Square.

El complejo sede del US Open de tenis recibe por primera vez una activación del Mundial. La escultura “Soul in Flight” en homenaje a Arthur Ashe da la bienvenida en la entrada principal del recinto, en Flushing Meadows. Crédito: Shutterstock

Manhattan: Telemundo Fan Village

Rockefeller Center · 6 al 19 de julio



La pista de patinaje del Rockefeller Center se transforma en cancha de fútbol con pantallas gigantes alrededor. La programación se extiende por las tres manzanas del complejo, incluido el Top of the Rock. Incluye el Champions Garden con homenajes a las ocho naciones campeonas históricas y el Museo de la FIFA temporal con la exposición Legacies of Champions presentada por Hyundai. Cubre cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la final. Programación bilingüe en alianza con Telemundo, que tiene los derechos en español del torneo en Estados Unidos.

Cómo llegar: líneas B, D, F, M hasta 47-50 St-Rockefeller Center.

La plaza del Rockefeller Center es escenario habitual del árbol de Navidad de NBC y del Today Show. Durante el torneo, su pista de hielo se transforma en cancha de fútbol con programación bilingüe operada por Telemundo. Crédito: Shutterstock

Brooklyn: Brooklyn Fan Zone

Brooklyn Bridge Park · fechas seleccionadas entre el 13 de junio y el 19 de julio



La fan zone con el calendario más largo y la vista más fotogénica. Programación curada con comida, música y eventos culturales propios del borough, con vista directa al skyline de Manhattan. Las fechas exactas de transmisión dentro de la ventana de cinco semanas se publican en nynjfwc26.com.

Cómo llegar: líneas A, C hasta High Street-Brooklyn Bridge, o 2, 3 hasta Clark Street.

La fan zone se monta a orillas del East River con One World Trade Center y el carrusel de Jane visibles desde casi cualquier ángulo. Es la sede con la postal más fotogénica del calendario del NYNJ Host Committee. Crédito: Shutterstock

El Bronx: Bronx Fan Zone

Bronx Terminal Market · 13 y 14 de junio



La fan zone más corta del calendario, dos días durante el primer fin de semana del torneo. A pasos del Yankee Stadium. Programación culturalmente conectada con las comunidades del borough, principalmente dominicana, ecuatoriana y mexicana. Con comida local y actividades familiares.

Cómo llegar: líneas 4, B, D hasta 161 St-Yankee Stadium.

Staten Island: Staten Island Fan Zone

SIUH Community Park · 29 de junio al 2 de julio



La opción más relajada del calendario, pensada para residentes locales. Programación familiar con vista a la zona portuaria y skyline al fondo durante los partidos nocturnos. Cuatro días que cubren parte de la ronda de 16avos.

Cómo llegar: Staten Island Ferry desde Whitehall Terminal en Manhattan, luego SIR (Staten Island Railway) hasta Old Town.

Otras sedes oficiales gratis con pantalla gigante

A las cinco fan zones del comité se suman dos sedes oficiales con pantalla gigante de acceso libre, ambas en Manhattan.

Hudson Yards Backyard: la pantalla outdoor más grande del West Side

The Backyard at Hudson Yards · 11 de junio al 19 de julio



Pantalla outdoor de 30 pies con transmisión en vivo de los partidos del Mundial durante todo el torneo, presentada en alianza con American Airlines. Acceso gratis, asientos por orden de llegada (los clientes Wells Fargo tienen prioridad). Hay tienda oficial FIFA en el lugar. Se recomienda llegar 60 a 90 minutos antes.

Partidos confirmados de los primeros días: México vs Sudáfrica (11 jun, 3 PM), Canadá vs Italia (12 jun, 3 PM), USA vs Paraguay (12 jun, 9 AM), Qatar vs Suiza (13 jun, 3 PM), Brasil vs Marruecos (13 jun, 6 PM).

Cómo llegar: línea 7 hasta 34 St-Hudson Yards. Conexión PATH directa a Newark para días de partido en el estadio.

WTC Oculus: el hub histórico de watch parties del bajo Manhattan

North Oculus Plaza, World Trade Center · fechas seleccionadas



El complejo del World Trade Center, gestionado por Port Authority, opera como hub de watch parties en alianza con New York Red Bulls y FIFA. La programación se desarrolla en el North Oculus Plaza con pantalla gigante outdoor. La actividad incluye la experiencia BULLevard de Red Bulls con giveaways, performances y presencia de jugadores. Oculus Beer Garden y comercios operan los días de partido. Eventos standing-room only, dependientes del clima.

Cómo llegar: líneas E hasta WTC, R/W hasta Cortlandt, A/C hasta Fulton St, 2/3 hasta Park Pl. Conexión PATH desde New Jersey directo al WTC.

Watch parties comunitarias y culturales

Más allá de las sedes oficiales, varias instituciones culturales y diplomáticas montaron su propia programación. Cuatro son particularmente relevantes para la audiencia hispana de la ciudad.

Casa Ecuador NY: primera “casa país” inmersiva en historia de un Mundial

Manhattan · semana del 22 al 28 de junio (durante Ecuador vs Alemania)



Ecuador será el primer país del mundo en montar una “casa país” itinerante e inmersiva durante una Copa del Mundo. La sede se instalará en Nueva York durante la semana del partido Ecuador vs Alemania (25 de junio), con programación que articula cultura, gastronomía, biodiversidad, tecnología, arte y deporte ecuatorianos. La iniciativa la impulsa Casa Ecuador, plataforma de diplomacia cultural ecuatoriana que ya tuvo presencia en los Juegos Olímpicos París 2024, ARCO Madrid 2025, Fórmula 1 Abu Dhabi 2025 y la Fórmula 1 de Miami 2026. Esta es su edición más ambiciosa hasta la fecha. La sede exacta y la programación detallada se anunciarán en las próximas semanas a través del Consulado del Ecuador en Nueva York.

Queensboro Dance Festival: World’s Sport in the World’s Boro

El festival comunitario de danza más grande de Queens integró el Mundial a su gira de verano con tres watch parties al aire libre, gratis y sin registro. Transmisión del partido + música en vivo + danza de 21 compañías de Queens + popups gastronómicos curados según los países que jueguen.

Fecha Sede Partido Borough Vie. 10 jul. 46th Street, Sunnyside Cuartos de final Queens Mié. 15 jul. Corona Plaza Semifinales Queens Dom. 19 jul. 29th St. Greenway, Long Island City Final Queens

El evento del 15 de julio en Corona Plaza es la cita más relevante para la comunidad ecuatoriana de NYC, asentada principalmente en Jackson Heights y Corona. Programación completa en queensborodancefestival.org.

El Museo del Barrio: Watch party de la final

1230 Fifth Avenue, Manhattan · 19 de julio



El museo del Spanish Harlem proyecta la final del Mundial en sus galerías con ambiente festivo familiar, actividades artísticas participativas para todas las edades y música del DJ Pablo Romero (deep house, techno y ritmos latinos). El evento se enmarca en la exposición Sophie Rivera: Double Exposures. Acceso gratuito. Más información en elmuseo.org.

NYNJ Jersey Fan Hub: Sports Illustrated Stadium

Harrison, NJ · fechas seleccionadas entre el 11 de junio y el 19 de julio



El estadio del Red Bull New York, renombrado Sports Illustrated Stadium, opera como fan hub oficial del comité organizador durante el torneo. Pantalla gigante de 60 pies en la cancha. El Hype House tiene 20 televisores y bar de 360 grados.

Entrada $10 por día, gratis para menores de 12. Algunos días combinan watch party con concierto: KIDZ BOP el 14 de junio, DJ Snake con Justice el 16 (Francia vs Senegal), Kygo con Kaleo el 22 (Noruega vs Senegal).

Cómo llegar: PATH desde World Trade Center, 14 St o cualquier estación de Manhattan directo a Harrison station, 5 minutos a pie del estadio.

Los 8 partidos en el NY/NJ Stadium

El estadio renombrado temporalmente New York New Jersey Stadium (MetLife durante el resto del año) recibe ocho partidos a lo largo de cinco semanas. Dos conectan directo con comunidades hispanas: Ecuador vs Alemania el 25 de junio y Panamá vs Inglaterra el 27.

Fecha Hora ET Partido Fase 13 jun (sáb) 6:00 PM Brasil vs Marruecos Grupo C · apertura 16 jun (mar) 3:00 PM Francia vs Senegal Grupo I 22 jun (lun) 8:00 PM Noruega vs Senegal Grupo I 25 jun (jue) 4:00 PM Ecuador vs Alemania Grupo E 27 jun (sáb) 5:00 PM Panamá vs Inglaterra Grupo L 30 jun Por confirmar Ronda de 32 Eliminatoria 5 jul Por confirmar Octavos de final Eliminatoria 19 jul (dom) 3:00 PM Final del Mundial Eliminatoria



Calendario completo y horarios actualizados en nynjfwc26.com/schedule y fifa.com.

El estadio operará bajo el nombre temporal “NY/NJ Stadium” durante las cinco semanas del torneo. El acuerdo con FIFA prohíbe el uso del nombre MetLife en señalización, transmisión y comunicación oficial durante ese periodo. Crédito: Shutterstock

Cómo entrar al estadio: las opciones reales

Los boletos oficiales se venden en fifa.com/tickets en fase de venta abierta. Las tarifas FIFA tienen categoría 1 a 4, con la 4 como la más accesible (desde $60 en fase de grupos según el partido). Para los partidos en NY/NJ, los precios oficiales actuales arrancan en torno a $355 para fase de grupos. Para la final, los disponibles en venta directa están sobre los $10,000. El Diario NY explicó cómo funciona el mercado dinámico y la reventa oficial de entradas para el Mundial 2026.

Sorteo Mamdani: 1,000 boletos para el mundial a $50

El alcalde Zohran Mamdani anunció el jueves 21 de mayo un programa exclusivo para residentes de NYC: 1,000 boletos a $50 con autobús ida y vuelta gratis al estadio. La inscripción abrió el lunes 25 de mayo a las 10 AM y cierra el sábado 30 a las 5 PM, con cupo diario de 50,000 inscripciones. Los ganadores se notifican el 3 de junio. El sorteo cubre siete de los ocho partidos del estadio; la final queda fuera. Cada ganador puede comprar hasta dos boletos.

Ver guía dedicada del sorteo de boletos a $50 →

Reventa autorizada FIFA

FIFA habilitó un marketplace propio de reventa autorizada en fifa.com/tickets. Los precios fluctúan con la demanda. Es la opción legal segura si los canales oficiales están agotados. En revendedores no autorizados los precios para Ecuador vs Alemania empiezan en torno a $910, con promedio cercano a $1,500. La final del Mundial llegó a ofrecerse por hasta $2.3 millones de dólares en la reventa oficial.

Cómo llegar al estadio sin coche

El estadio no tiene estacionamiento de espectadores en días de partido y prohíbe el tailgating. Es importante saber que el acceso peatonal también está prohibido por seguridad: las carreteras de los alrededores no son aptas para caminar y el perímetro de seguridad bloquea el acceso a pie.

NJ Transit desde Penn Station: tarifa especial de $98 ida y vuelta. Solo disponible en la app oficial de NJ Transit (canal único de venta). Requiere boleto válido de partido. Boleto no transferible ni reembolsable. Trayecto de 15 a 20 minutos, con transbordo en Secaucus Junction al tren shuttle de los Meadowlands.

Shuttle oficial del NYNJ Host Committee: desde Port Authority Bus Terminal y desde un punto en Midtown East. Boletos por nynjfwc26.com.

PATH + NJ Transit: desde World Trade Center, 14 St o cualquier estación de Manhattan hasta Newark Penn Station, transbordo a NJ Transit. Opción más larga pero útil para quienes vivan en el bajo Manhattan o Brooklyn.

Aviso operativo: La seguridad será reforzada en los alrededores del estadio y en sedes con gran afluencia, con presencia de NYPD entrenado específicamente para el torneo.

Cómo ver los partidos por televisión y streaming

En español: Telemundo transmite 92 de los 104 partidos en señal abierta. Universo transmite 12 más. Peacock tiene todos los partidos en streaming para suscriptores Premium. Telemundo 47 es el canal local de NYC en español.

En inglés: FOX y FS1 tienen los 104 partidos.

Gratis sin cable: Telemundo en señal abierta con antena. Peacock con prueba gratuita.

Bares y restaurantes con watch parties oficiales

El estado de Nueva York creó un permiso especial World Cup One-Day Permit que tramita el New York State Liquor Authority. Bares y restaurantes pueden solicitar hasta 12 watch parties por aplicación, con uso de espacios outdoor contiguos. Esto significa que durante el torneo habrá decenas de watch parties privados por toda la ciudad, varios de ellos ya confirmados en Eventbrite y plataformas similares. Esta guía cubre las sedes oficiales gratuitas y las opciones culturales destacadas.

El alcalde Mamdani publicó además un “World Cup Hosting Playbook” en nyc.gov/main/worldcup con la guía completa de permisos para quienes quieran organizar watch parties propios.

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Esta guía es parte de la cobertura sostenida de El Diario NY sobre el Mundial 2026 en Nueva York. Se actualiza durante el torneo a medida que se confirman nuevas sedes, fechas de programación y eventos comunitarios. Si conoces o organizas un evento gratuito o de bajo costo abierto al público para ver el Mundial en Nueva York, escribe a omar.munoz@impremedia.com para que lo evaluemos para inclusión en esta guía y en el mapa interactivo.