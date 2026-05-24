¿Quién paga las deudas de una persona fallecida? Esto explican expertos

La muerte de un familiar suele venir acompañada de trámites y preocupaciones financieras. Entre ellas, muchas personas se preguntan qué ocurre con las deudas pendientes y quién debe hacerse responsable de pagarlas.

Especialistas en manejo patrimonial y autoridades financieras explican que, en la mayoría de los casos, los familiares no tienen que cubrir esas deudas con su propio dinero.

Las deudas no desaparecen automáticamente

Después de la muerte de una persona, continúan llegando facturas relacionadas con hipotecas, renta, servicios, impuestos, préstamos, tarjetas de crédito y gastos médicos.

Sin embargo, expertos aseguran que eso no significa que deban pagarse de inmediato.

“Todos crecimos aprendiendo que hay que pagar las cuentas a tiempo o antes y pagar exactamente lo que te cobran”, explicó Delaney Haley a USA Today, asesora certificada en fideicomisos y operaciones patrimoniales de la plataforma Alix.

“Cuando alguien muere, es muy difícil no querer pagar todas las cuentas, pero existe un momento adecuado para hacerlo y también existe la posibilidad de negociar”, agregó Haley.

Qué pagos sí deben seguir haciéndose

Algunos gastos relacionados con propiedades o bienes importantes sí deben mantenerse al corriente mientras se resuelve la sucesión.

Entre ellos están:

–Hipoteca o renta.

–Impuestos de propiedad.

–Seguros.

–Servicios básicos como electricidad y agua.

Haley recomendó guardar todos los recibos y comprobantes porque esos pagos podrían ser reembolsados posteriormente con dinero de la herencia.

Quién sí puede ser responsable de la deuda

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés) explica que normalmente los familiares no son responsables de pagar las deudas con sus propios recursos.

Las excepciones incluyen:

–Ser cotitular de la cuenta.

–Haber firmado como codeudor de un préstamo.

–Vivir en estados donde la ley obliga al cónyuge sobreviviente a asumir ciertas deudas.

Expertos recomiendan no apresurarse

Especialistas advierten que pagar rápidamente ciertas deudas podría convertirse en un problema legal.

“El paso más difícil es esperar, respirar profundo y revisar toda la situación”, señaló Chase MacLeod, fundador de la firma MacLeod & Co.

“Tienes que ver primero cuánto dinero o liquidez existe frente a las deudas pendientes. Después hay un orden estricto sobre qué se paga primero”, explicó.

De acuerdo con expertos, si una familia paga primero tarjetas de crédito y después no queda dinero suficiente para cubrir gastos prioritarios, como funerales o impuestos, el albacea podría enfrentar responsabilidades personales.

Cómo funciona el proceso tras una muerte

1. Nombrar a un representante de la herencia

Si existe testamento, normalmente ahí se designa a un responsable.

Si no lo hay, debe presentarse una solicitud ante un tribunal sucesorio.

2. Avisar a acreedores y herederos

El representante debe notificar oficialmente a acreedores conocidos y también publicar avisos en periódicos locales para alertar a posibles acreedores desconocidos.

Haley explicó que, una vez notificados, los acreedores ya no pueden seguir acumulando intereses o cargos adicionales.

Además, si no responden dentro del plazo legal establecido por cada estado, podrían perder el derecho a cobrar.

3. Revisar todos los bienes y activos

Los expertos recomiendan hacer un inventario completo de cuentas bancarias, propiedades, inversiones y demás bienes para conocer si la herencia tiene suficiente dinero para cubrir las obligaciones pendientes.

4. Pagar las deudas según prioridad

El orden generalmente comienza con:

–Gastos funerarios.

–Mantenimiento de propiedades.

–Hipotecas e impuestos.

–Préstamos respaldados por bienes, como autos.

Al final quedan las deudas sin garantía, como tarjetas de crédito y facturas médicas.

MacLeod aseguró que estas últimas suelen ser las más negociables.

“Saben que tienen que competir contra otros acreedores y podrían quedarse sin nada porque no existe una garantía detrás de esa deuda”, indicó.

Algunas deudas podrían nunca pagarse

La CFPB explica que si la herencia no tiene dinero o propiedades suficientes, algunas deudas simplemente pueden quedar impagas.

Esto ocurre especialmente con tarjetas de crédito u obligaciones médicas sin garantía.

También alertan sobre posibles estafas

Expertos pidieron estar atentos ante cobradores agresivos o posibles fraudes.

La CFPB recordó que los cobradores están obligados a proporcionar información detallada de la deuda, generalmente por escrito.

“Si el cobrador se niega a darte información sobre la deuda, incluso siendo cónyuge sobreviviente o representante legal de la herencia, podría tratarse de una estafa”, advirtió la agencia.

Existen servicios y ayuda legal especializada

Para quienes sienten que el proceso es demasiado complicado durante el duelo, expertos recomiendan buscar apoyo profesional.

Abogados especializados en sucesiones, oficinas de ayuda legal y empresas dedicadas al manejo de herencias pueden ayudar a:

–Notificar acreedores.

–Organizar documentos.

–Revisar deudas.

–Negociar pagos.

–Completar trámites fiscales.

Algunas compañías cobran tarifas variables. Por ejemplo, Alix cobra alrededor del 1% del valor total de la herencia, mientras otras manejan cuotas fijas.

Sigue leyendo:

– ¿Qué ocurre cuando un banco declara incobrable tu deuda de tarjeta de crédito?

– Aumentan las “casas zombie” en EE.UU.: qué son y qué estados están más afectados

– La Generación Z pospone el amor y los hijos porque el dinero ya no alcanza