Las razones por las que Pep Guardiola, DT del Manchester City, vivirá su primer año sin títulos

"No soy peor entrenador porque no haya ganado ningún título. Creo que soy mejor, he aprendido", dijo el entrenador

¡Mantente al día con las noticias de interés de los Hispanos! Sigue a El Diario NY en Facebook

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, terminará la temporada sin ningún título en la bolsa.

¡Lee y Comparte!