Así defendieron Salma Hayek y Eugenio Derbez a Luis Miguel

Mira lo que los actores dijeron sobre la situación que atraviesa ‘El Sol’

Salma Hayek pidió no crucificar a Luis Miguel, quien este martes tuvo que pagar una fianza millonaria ante las autoridades estadounidenses por no presentarse antes a un juzgado a enfrentar una demanda de su ex mánager.

“Cada vez que lo quieren juzgar o crucificar, nada más acuérdense cuánto amor les hizo sentir en el alma en algún momento de su vida, junto con un par de tequilas y al lado de un chico o una chica“, pidió la actriz y productora mexicana.

Hayek y Eugenio Derbez ofrecieron este miércoles al mediodía una conferencia de prensa en la Ciudad de México sobre la comedia Cómo Ser un Latin Lover, éxito de taquilla en EU que llega a las pantallas mexicanas el viernes.

Cuando un periodista mencionó el nombre de Luis Miguel, la moderadora del evento pidió pasar a la siguiente pregunta, a lo que la veracruzana se negó.

“Todavía no me rajo a contestar una pregunta en este país”, dijo Hayek, y recibió una salva de aplausos.

Aseguró ser una de las personas que mejor conocen al “Sol”, a quien califica ante todo como una gran y honorable persona.

“Lo testifico”, comentó.

Sobre los problemas legales de Luismi, que también incluyen un conflicto con Alejandro Fernández, opinó que son responsabilidad de las personas que han formado de su equipo de trabajo.

“Luis Miguel es mi amigo de toda la vida. Está pasando por un momento interesante y raro. Cuando tienes tanto alboroto en tu vida a veces no estás en control de ciertos detalles que te manejan otras personas. ¡No sabes cuántas veces vienes a enterarte cuando ya estás en el súper lío! Me ha pasado”, dijo.

Hayek explicó que ayuda a su amigo de muchas maneras, entre ellas hablar sobre él con la prensa.

Hace unos días la actriz subió a sus redes sociales una foto en la que posa al lado de Luis Miguel. Fue tomada hace 20 años, cuando la mexicana fue por primera vez a una entrega del Oscar.

Feliz cumpleaños Mickeyguichi! Happy Birthday Mickey. #luismiguel A post shared by Salma Hayek Pinault (@salmahayek) on Apr 19, 2017 at 4:13pm PDT

Derbez se sumó a la petición de Hayek de no ensañarse con el cantante.

“Es muy triste ver que a una persona que nos ha dado tanta felicidad, que nos ha dado tanto, le demos la espalda todos“, opinó.