Chicago: pronóstico del tiempo para este domingo 15 de noviembre

Como todos saben, el clima de Chicago es extremo y puede ser impredecible. Con sus veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede sorprenderte más de lo que imaginas. Y como somos conscientes, aquí te narramos el pronóstico del tiempo para hoy domingo 15 de noviembre.

El clima en Chicago hoy

La mejor manera de no sufrir con la temperatura en Chicago es consultar siempre el clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las próximas horas indica una temperatura máxima de 50 grados Fahrenheit (10ºC) y una mínima de 36 grados Fahrenheit (2ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada será de 52ºF (11ºC) de máxima y 52ºF (11ºC) de mínima.

Las ráfagas de viento alcanzarán los 6.21 mph de máxima en el día y los 4.97 mph por la noche. Durante este periodo del año, el amanecer tendrá lugar a las 06:40 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 16:30 h. En total habrá 10 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se prevén cielos sin nubes. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 50 grados Fahrenheit (10 grados Celsius), mientras que la mínima estará alrededor de los 39 (4ºC). ¿Y qué pasa con la lluvia mañana en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 2% por la mañana, 1% por la tarde y 2% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar a diario nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias varían entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, por lo que las temperaturas diarias promedio suelen oscilar entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden cambiar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas de cada situación, por lo que es vital estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es popular por su imposibilidad de acertar con el clima, pero con la preparación adecuada, podrás disfrutar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si te mantienes informado de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si quieres más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima