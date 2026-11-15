Target busca personal de medio tiempo en el Bronx, paga $19.25 por hora

Target anunció puestos de temporada y medio tiempo en su tienda de la calle 40 W. 225th St., Bronx, NY 10463-7016. El salario inicial es de $19.25 por hora y el anuncio fija el 10 de diciembre de 2026 como fecha límite para postularse.

Qué puestos ofrece Target en el Bronx

La convocatoria de la tienda T1798 abarca puestos de caja y atención al cliente, mercancía general, preparación de pedidos, alimentos y bebidas, ropa, tecnología y reposición de productos.

También contempla tareas en la entrada de la tienda, como recoger y organizar los carritos de compra.

Las funciones varían según el área.

En caja y atención al cliente, el personal recibe a los compradores, procesa los pagos y resuelve dudas.

Quienes trabajan con mercancía general, alimentos y bebidas ayudan a mantener los estantes surtidos y a verificar que los productos tengan el precio y la señalización correctos.

En ropa y tecnología, la labor incluye orientar a los clientes y recomendar productos según lo que buscan.

Target ofrece capacitación y señala que estos puestos permiten adquirir experiencia en atención al cliente, control de inventario y seguimiento de las ventas de un departamento.

El personal también aprende a organizar tareas diarias y semanales conforme a las prioridades de la tienda.

Qué requisitos debes cumplir

La empresa pide disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluidas noches, fines de semana y días festivos, además de asistencia regular.

Aunque el empleo es de medio tiempo, eso no significa que el turno se limite a los días laborables. Target señala que los fines de semana suelen ser especialmente activos.

Los candidatos deben poder trabajar de manera independiente y en equipo, adaptarse a las herramientas tecnológicas de la tienda, prestar atención a los detalles y seguir procedimientos de varios pasos.

También se espera que atiendan con amabilidad y resuelvan con rapidez las preguntas de los compradores.

Entre las exigencias del trabajo figuran operar la caja con precisión, subir y bajar escaleras de mano y escanear y mover mercancía de forma segura.

La convocatoria advierte que puede ser necesario levantar o trasladar con frecuencia artículos de hasta 40 libras.

Cómo postularte y consultar los beneficios

Entra al portal oficial de empleos de Target y busca el número de vacante R0000460335 o el código de tienda T1798.

Comprueba que el anuncio corresponda a 40 W. 225th St.

Para postularte, busca la vacante R0000460335 en el portal oficial de empleos de Target. La convocatoria corresponde a la tienda T1798, ubicada en 40 W. 225th St., en el Bronx.

Entre los beneficios que Target anuncia para personal elegible están el plan de jubilación 401(k), la atención virtual gratuita las 24 horas, el apoyo de salud mental y un descuento para empleados del 10%, con un 20% adicional en determinados alimentos y productos de bienestar.

La elegibilidad puede variar según el puesto, las horas trabajadas y la antigüedad.

Si necesitas un ajuste razonable por discapacidad para solicitar el empleo o participar en la entrevista, puedes escribir a candidate.accommodations@HRHelp.Target.com.

Ese correo no atiende consultas sobre el estado de una solicitud ni problemas técnicos.

Target indica que solo recibe postulaciones por su portal oficial o Workday y que nunca solicita información personal por mensaje de texto.

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