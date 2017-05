Eric Trump presume que imperio familiar no usa bancos en EEUU sino en Rusia

En medio de un juego de golf el hijo del presidente presumió de usar bancos rusos por encima de bancos de EEUU.

Todo ocurrió hace tres años cuando Donald Trump invitó al reportero James Dodson a ver su nuevo campo de golf para jugar una ronda. Durante el paso por el campo Eric, su hijo menor, se jactó con Dodson de que tenía acceso a 100 millones de dólares para financiar sus negocios.

A Dodson le pareció extraño, dado que los bancos en EEUU no estaban prestando luego del descalabro del 2008, a lo que Trump respondio:

“Bueno, no confiamos en los bancos estadounidenses. Tenemos todos los fondos que necesitamos de Rusia. Yo dije, ‘¿En serio?’ Y él dijo, ‘Oh, sí. Tenemos a algunos tipos que realmente aman el golf, y que realmente están comprometidos en nuestros programas. Vamos allí todo el tiempo” señaló Dodson sobre esa conversación en declaraciones a WBUR este domingo.

Esta no es la primera vez que los Trump hablan sobre los nexos económicos de su organización con Rusia, así en la actualidad el magnate, hoy presidente de los Estados Unidos, niegue en medio de las investigaciones sobre sus vínculos con el Kremlin.

“En términos de afluencia de productos de alta gama en EEUU, los rusos conforman una sección bastante importante de nuestros activos; en Dubai, y ciertamente con nuestro proyecto en SoHo y en cualquier parte de Nueva York. Vemos mucho dinero procedente de Rusia “, dijo Donald Trump Jr. en una conferencia de bienes raíces en 2008.

Esto no sería nada fuera de los común para un imperio inmobilario como el de Trump, sin embargo ante la negativa del presidente sobre sus vínculos con dineros provenientes de Rusia estas afirmaciones toman otra dimensión.

Russia has never tried to use leverage over me. I HAVE NOTHING TO DO WITH RUSSIA – NO DEALS, NO LOANS, NO NOTHING!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 11, 2017