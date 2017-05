El fútbol mexicano cierra su temporada regular y estas son las cifras de la última jornada

El Clausura 2017 llegó a su fin en la etapa regular con emocionante definición por el descenso que dejó a Chiapas sin lugar en la Liga Mx a partir del próximo torneo

0 empates acumuló Veracruz en toda la fase regular del Clausura 2017. Tras el 0-1 en Tijuana, los jarochos sumaron siete victorias y 10 derrotas en sus 17 duelos del torneo y son el quinto equipo que completa un torneo corto sin empatar, algo que sólo registraron antes Toros Neza en el Invierno 1996, Cruz Azul en el Apertura 2009, Estudiantes Tecos en el Apertura 2011 y León en el Apertura 2015. En total el Veracruz suma 27 juegos de Liga MX seguidos sin un empate.

1 expulsión en las anteriores 16 fechas había sufrido el Santos Laguna e inexplicablemente en la última fecha frente a Toluca–y estando ya clasificado- sufrió dos tarjetas rojas, de Jorge Djaninny Tabares y Walter Gael Sandoval, quienes se perderán al menos el arranque de la Liguilla.

2 lideratos consecutivos ha sellado Xolos de Tijuana, que con su victoria de 1-0 sobre Veracruz amarró el primer gol. El equipo de Miguel Herrera es el primero que repite en la cima de la clasificación en dos torneos cortos consecutivos, ya que también fueron el líder al término de las 17 fechas del Apertura 2016. No había en la Liga MX un equipo que consiguiera dos lideratos consecutivos desde América, que acabó primero en la tabla de 1982-83 y luego en 1983-84.

3 goles hizo Andre Pierre Gignac, la figura de los Tigres en El Corregidora. Fue el cuarto triplete del delantero francés en Liga MX pero el primero que registra fuera del Universitario de Nuevo León, en el que había registrado tripletes contra Chiapas, León y Pumas.

4 derrotas consecutivas, sin meter ni un gol, y seis jornadas sin ganar fue el penoso adiós de los Pumas de Palencia, que ahora cayeron 0-1 con el Puebla en CU. Los universitarios cayeron al penúltimo lugar general y acabaron con la defensa que más goles admitió en el certamen (30).

5 juegos seguidos sin ganar fue el desaliñado cierre de torneo del Guadalajara de Matías Almeyda, que esta vez empató sin goles ante Necaxa en Aguascalientes.

6 fases finales seguidas calificando tienen los Tigres de Ferretti, que hicieron lo que le correspondía en la última jornada y al golear 5-1 al Querétaro se clasificó para defender el trono que les pertenece. Los felinos cerraron el certamen ganando cuatro de sus cinco últimos partidos.

6 triunfos registraron los equipos visitantes, siendo la jornada con más victorias de los forasteros en este torneo. Los únicos locales que no perdieron en la fecha 17 fueron Tijuana (1-0 a Veracruz, Necaxa (0-0 vs. Chivas) y Santos Laguna (2-2 vs. Toluca).

9 goles le bastaron al peruano Raúl Ruidíaz (Morelia) para retener el título de goleo individual y convertirse en el primer artillero que repite en dos torneos seguidos de Liga MX como campeón de goleo desde que lo hiciera en tres ocasiones en fila el ecuatoriano Christian Benítez con América entre 2012 y 2013. Con esos nueve goles, cuatro de ellos en las dos últimas jornadas, Ruidíaz es el rey del gol con menos goles acumulados en la Era profesional del futbol mexicano.

10 Liguillas seguidas clasificando tenía América, que al sufrir su tercera derrota en fila, ahora ante Pachuca (2-3) dejó escapar de manera increíble su boleto a la fase final. Las Águilas, además, dejaron a la Ciudad de México sin partidos de fase final.

11 empates acumuló Santos laguna en el Clausura 2017 tras rescatar el 2-2 con el Toluca (perdía 0-2). Es la cifra más alta de empates en un mismo torneo corto en la historia de la franquicia lagunera que gracias a esa cantidad de igualadas, en buena medida, fue el equipo menos vencido al sufrir sólo una derrota (1-2 vs. Pumas).

15 años y 30 torneos cortos en Liga MX tenía Chiapas, que pese a ganarle 1-0 al Atlas en la última fecha ha sido condenado a jugar en el Ascenso MX a partir del próximo torneo. Los Jaguares habían resistido una venta de franquicia en el 2013 e infinidad de incumplimientos económicos de parte de su directiva pero al final deportivamente se han ganado a pulso su retroceso.

18 juegos seguidos sin perder como local, y seis victorias seguidas en su estadio son las rachas que Monterrey extravió en Liga MX al caer inesperadamente con Morelia (1-2). Monarcas, curiosamente, ya jugó dos veces en el nuevo estadio de Rayados y no perdió al reportar un empate (2-2) y una victoria (2-1).

19 visitas seguidas sin ganar en León tenía Cruz azul en Liga MX; esa mala racha acabó el sábado pasado. La más reciente victoria de los Cementeros en el campo esmeralda –sin contar Copa MX- se había registrado en la fecha 37 de la campaña 1990-91 cuando ganaron 1-0 con un gol de Pedro Duana.

725 partidos de Liga y Liguilla ha disputado Óscar Pérez quien el sábado ante América igualó el registro histórico de otro guardameta, Oswaldo Sánchez. Ahora ambos comparten, al menos hasta que arranque el próximo torneo, el honor de ser los dos jugadores con más juegos jugados en la historia de la Liga MX.