El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 17 julio de 2026
El Horóscopo de hoy por el astrólogo Víctor Florencio conocido como El Niño Prodigio, las predicciones para los 12 signos del Zodiaco.
El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 17 de julio de 2026.
Aries
03/21 – 04/19
Tu creatividad se desbordará y, con tu estilo único, cautivarás la admiración de todos. Es un excelente momento para potenciar tus talentos artísticos a través de un curso o taller de baile, canto, pintura o teatro. También te hará muy bien disfrutar de un espectáculo que te apasione.
Tauro
04/20 – 05/20
Tus seres queridos buscarán tu atención y valorarán especialmente el tiempo que les dediques. Serás el corazón que mantiene unida a la familia y que enciende la calidez del hogar. Este es un momento ideal para agradecer a tus padres y ancestros por todo lo que te han legado.
Géminis
05/21 – 06/20
Te mantendrás informado y en constante contacto con distintas personas. Será un momento ideal para compartir tus conocimientos, expresar tus opiniones o comenzar un curso que te ilustre en tus intereses. Tu capacidad para comunicarte con claridad, y convicción se fortalecerá.
Cáncer
06/21 – 07/20
Alégrate, porque después de un tiempo buscando una fuente de ingresos mejor, se presentarán las condiciones ideales para incrementar tus ganancias y alcanzar autonomía. Tendrás la claridad para identificar oportunidades que contribuirán a fortalecer tu situación financiera.
Leo
07/21 – 08/21
Con los tránsitos actuales, tu liderazgo natural se verá exaltado y tu brillo personal destacará con fuerza. Eres el rey del zodíaco y, al desplegar tus talentos, los demás te seguirán con respeto y admiración. En ti habita un poder luminoso capaz de inspirar triunfo, confianza y grandeza.
Virgo
08/22 – 09/22
Estás culminando un ciclo lunar que te invita a liberar aquello que ya no contribuye a tu bienestar y a aligerar el corazón. Tu intuición estará especialmente despierta, ayudándote a interpretar los mensajes que llegan. Presta atención a las señales que aparezcan en tus sueños y visiones.
Libra
09/23 – 10/22
Tus esperanzas de cara al futuro se renovarán. Será un momento ideal para colaborar en equipo y fortalecer los vínculos de amistad. Cuando participes en grupos, prioriza la camaradería, aunque te encuentres con personas de carácter dominante que intenten imponer su autoridad.
Escorpio
10/23 – 11/22
Tu deseo de reconocimiento se intensificará y te esforzarás por alcanzar tus objetivos. Asumirás el control de tu vida, construyendo paso a paso la fortaleza y la responsabilidad necesarias. Este proceso te ayudará a consolidarte como un verdadero referente y a ganar mayor autoridad.
Sagitario
11/23 – 12/20
Hoy te sentirás lleno de energía, optimismo y deseos de explorar nuevos horizontes. Tendrás la oportunidad de conectar con personas influyentes que podrán guiarte en tu crecimiento. Aprovecha su sabiduría y experiencia, porque serán una fuente de inspiración para tu camino.
Capricornio
12/21 – 01/19
Hoy aflorarán secretos que permanecían guardados y tu poder interno se hará más evidente. Las pasiones estarán a flor de piel y te dejarás guiar por tus instintos por encima de la razón. En la intimidad, vivirás una energía intensa y te expresarás con valentía, sin miedos ni reservas.
Acuario
01/20 – 02/18
En este día las relaciones sociales, la pareja y las asociaciones requerirán gran parte de tu atención. Colaborar con los demás te aportará claridad. Sentirás un fuerte deseo de compañía y, si estás solo, buscarás nuevas conexiones y oportunidades para compartir.
Piscis
02/19 – 03/20
Para optimizar tu rendimiento, comienza a acostarte más temprano y deja atrás los trasnoches. En el trabajo asumirás un papel relevante y tus colegas reconocerán tu capacidad de liderazgo. Sentirte útil fortalecerá tu autoestima y te brindará una gran satisfacción personal.