Mataron a DJ en restaurante en Nueva York: sigue racha de violencia armada

Un DJ de 29 años murió tras recibir un disparo en el sótano de un restaurante en El Bronx (NYC) durante la madrugada del jueves.

Según la Policía de Nueva York, al parecer la víctima recibió un disparo en la cabeza durante una disputa en el sótano del restaurante “M Lounge”, ubicado en el 2362 Jerome Av en el barrio Fordham, poco después de las 4:25 a.m. del jueves.

Pero no está claro exactamente dónde fue baleado. El joven fue hallado muerto frente al restaurante por los agentes que acudieron al lugar, pero no se sabe si había salido tambaleándose del edificio tras recibir un disparo o si sus asesinos lo habían dejado en la acera, señaló Daily News.

Residentes de la zona señalaron que la víctima era un DJ de 29 años, pero la policía aún no ha revelado su identidad. La esposa de la víctima declaró fuera de cámara a ABC News que su marido se encontraba en el restaurante vendiendo gafas de sol la noche anterior. Las autoridades indicaron que dos sospechosos huyeron a pie tras el tiroteo. No se han realizado detenciones hasta el momento y la investigación continúa en curso.

A principios de junio NYPD celebró que el crimen estaba 10% a la baja en la ciudad en la víspera del Mundial 2026, pero ahora en la semana final del torneo varios homicidios han sacudido la urbe. El miércoles un pariente fue detenido dos días después de que Julia Anderson, mujer de 39 años, muriese de dos disparos en el pecho mientras se encontraba en su auto estacionado en El Bronx (NYC), al salir de su trabajo.

La noche del viernes Kinu Rochford (35) fue baleado en la cabeza cuando jugaba baloncesto en Harlem y dos jóvenes resultaron heridos. La mañana del domingo Leonardo Sánchez, inmigrante dominicano de 46 años, murió apuñalado durante una aparente disputa con varias personas en una acera en Fordham, El Bronx (NYC).

Nadie ha sido detenido en ninguno de estos últimos casos ni se han identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

También este mes Lexus Bullock, joven de 27 años, fue acusada como sospechosa de haber matado a puñaladas a su amiga Thalia Woods (31) mientras estaban departiendo afuera del edificio donde ambas vivían en El Bronx (NYC).

A pesar de que NYC reporta una cifra récord a la baja de homicidios y tiroteos, la violencia con armas de fuego y blancas sigue siendo constante. Algunas víctimas son alcanzadas al azar en calles, escuelas, el transporte público, edificios, negocios y hasta dentro de hospitales. Los enfrentamientos suelen estar vinculados con batallas entre pandilleros por el territorio y los sospechosos a veces se incriminan al alardear y publicar sobre sus crímenes en las redes sociales.