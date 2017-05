Francisca Lachapel: “Me muero por ser madre”

Francisca Lachapel recibió sus 28 años haciendo una de las cosas que más ama: trabajar en televisión. La acompañamos en el festejo que le organizaron en ‘Despierta América’ donde hasta le dio a la piñata.

Luego de la fiesta televisada, la entrevistamos en exclusiva y allí nos confesó que lo que sueña para este nuevo año es encontrar a su Príncipe Azul, formar una familia y ser madre.

Pregunta: ¿Cómo te gusta festejar tus cumpleaños?

Francisca Lachapel: Dando gracias, estoy muy agradecida, muy bendecida. Dios me ha regalado más cosas de lo que he pedido, que toda la honra y la gloria sea para él. Le doy las gracias por tener un año más de vida con salud, y que aunque tengo a mi familia lejos la tengo y están también con salud. Han sido dos años de trabajo sin parar, este año quiero lograr un poquito más de balance. Espero que por ahí me llegue un Príncipe Azul, y poder trabajar para tener una familia que es uno de mis grandes sueños, tener hijos… Pero por el momento trabajando, preparándome, porque uno nunca termina de aprender y tiene que estar abierto, y en esto me encuentro con los brazos abiertos para recibir las oportunidades.

P: Sigues creciendo en ‘Despierta América’, pudiste traer a tu mamá a Estados Unidos, viajaste a Europa, tuviste tu propio programa… ¿Te imaginaste que lograrías todo eso en tan poco tiempo?

FL: Las cosas que tengo siempre las soñé porque siempre fui una niña muy soñadora, lo que nunca me imaginé que iban a pasar tan rápido una tras otra y no me imaginé nunca que Dios me escuchaba… Uno ora y le pide, pero cuando pasan todas estas cosas es como: “sí Dios existe y me escucha”… Yo creo que él me ha cumplido mi sueños para que otros vean que sí se puede, del poder de luchar por lo que único quiere.

Para que vean que esa chica de pueblo que no tenía ninguna posibilidad de estar en un medio tan difícil como es el mundo del entretenimiento y la televisión, cualquiera puede lograr lo que quiere, no solamente convertirse en un actor, un cantante, sino ser un buen hijo, terminar su carrera, tener un buen matrimonio, todos podemos cambiar y conseguir lo que queramos si ponemos empeño.

P: Dices que deseas volver a estar en pareja, ¿es importante para ti estar enamorada?

FL: Muy importante, independientemente todo lo que ha pasado en mi vida sentimental en este corto tiempo, yo soy una persona que cree en el amor, sí me empeño en creer en los Príncipes Azules, cada una tiene su definición, yo soy una persona que necesita el amor, necesita tener cerca esa persona, y sí es un balance que me hace falta, que me de esa estabilidad que me hace falta, y porque me muero por ser madre… Hoy se que todo es paso a paso, estoy tranquila, con muchas ganas pero ya que se que Dios me escucha que no se le olvide (risas).

P: ¿Cómo sueñas a ese Príncipe Azul?

FL: A nivel físico no tengo exigencias ni características, yo quiero un hombre que crea en Dios antes que nada, que quiera a su madre porque mi mamá me dijo: “El hombre es con su esposa como es con su mamá”… Quiero a un hombre que trate a su madre como una reina, que sea familiar, trabajador, emprendedor, muy echado para adelante porque esa es la única forma que pueda convertirse en mi cómplice