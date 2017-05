Al doble de Messi en Irán lo detuvo la policía

Reza Parastesh sufrió algunos inconvenientes por su parecido físico con el crack de Barcelona

Reza Parastesh, más conocido como el falso Lionel Messi iraní, comenzó a tener problemas por su parecido físico con el N°10 de Barcelona y de la selección argentina. Según informó la agencia de noticias AFP, el fin de semana pasado fue detenido por la policía de Teherán por el caos que estaba provocando en las calles de la ciudad, producto de la gran cantidad de personas que querían tomarse una foto con él. Además, le remolcaron el auto.

Pero este no es el único inconveniente que sufrió por ser muy parecido a Messi. En 2014, cuando aún no se “dedicaba” a ser el doble de Leo, su padre le prohibió el ingreso a la casa. Fue después del gol del verdadero Messi ante Irán en el último minuto del partido que enfrentó a ambos seleccionado en la primera rueda del Mundial de Brasil.

“Al terminar el juego, mi papá me llamó y me dijo ‘no regreses a casa esta noche. ¿por qué tenías que anotar un gol en contra de Irán? ‘. Yo le dije: ‘Pero no fui yo”, relató entre risas Parastesh, según consigna BBC Mundo.