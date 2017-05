Univision vuelve a ser el líder de las telenovelas de la noche

Mira por qué Telemundo perdió la franja horaria

Luego de casi 5 años sin haber podido casi ganar en el horario de las 10/9 Pm Centro, Univision vuelve a liderar no solo esa hora, sino toda la franja estelar más codiciada.

Desde el final de ‘El Chema’, Telemundo no ha podido conquistar al público de las 10 de la noche, como te contamos, ‘El Capo’ no solo no pudo ganarle a ‘La Piloto’ de Univision, sino que hasta fortaleció el éxito de su competencia.

Ante esto, la cadena hermana de NBC decidió hacer una apuesta rápida, cambiando toda la franja. Pasaron a ‘El Capo’ a las 8/9 Pm Centro -aun le fue peor contra ‘La Reina de la Canción’- estrenaron ‘Guerra de Ídolos’ a las 9/8 Pm Centro, uno de sus proyectos más ambiciosos, ya que era la primera vez que co-producían una serie musical, y a las 10/9 Pm Centro ‘La Querida del Centauro 2’, telenovela que en el pasado demostró gustar y mucho.

Sin embargo, no funcionó como esperaban, a tal punto que el lunes pasado Telemundo decidió pasar ‘Guerra de Ídolos’ a los sábados, y poner ‘La Querida del Centauro’ dos horas seguidas mientras buscan con qué llenar esa hora.

“De manera de darle a nuestra audiencia más de lo que ellos quieren ver, a partir de hoy estamos expandiendo ‘La Querida del Centauro’ a dos horas, empezando a las 9/8 Pm Centro. Como consecuencia, ‘Guerra de Idolos’ se traslada a los sábados a las 9/8 Pm Centro, donde los fans podrán seguir disfrutando de esta innovadora producción”, dijo de manera oficial Telemundo.

Sin embargo, las dos horas de ‘La Querida del Centauro’ las gana Univision. El lunes 8 de mayo el debut de ‘La Doble Vida de Estela Carrillo’ hizo 2 millones 400 mil, contra la protagonizada por Humberto Zurita que hizo 886 mil.

En la segunda hora ‘La Querida del Centauro’ subió a un millón, pero ‘La Piloto’ los supero con casi el doble: un millón 800 mil.

‘El Capo’ no puede encontrar su lugar ya que en su nuevo horario, que suele ser el familiar, parece que la violencia de la narco serie no ha gustado. El lunes pasado alcanzó 883 mil contra el final de ‘Vino el Amor’ que logró 2 millones 500 mil.

El martes 9 de mayo ‘El Capo’ subió a 978 mil, pero lo superó ‘La Reina de la Canción’ con un millón 300 mil. Mientras que Telemundo no consigue alcanzar el millón de espectadores, Univision no baja de esa cifra y la supera.

Una vez más Telemundo deberá hacer uso de su ingenio si quieren recuperar el público que le había costado tanto ganarle a Univision.