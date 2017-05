Video: Anciano hispano en condición grave tras ser atacado “sin razón” en El Bronx

Valentine Hernández, de 83 años, quedó inconsciente y no hay certeza sobre las motivaciones del ataque

NUEVA YORK – Un episodio de violencia callejera tiene impactados a los residentes del sector de Morrisania, en El Bronx, por dos razones: la víctima es un anciano latino y se trata de una agresión sin razones aparentes. El Departamento de Policía (NYPD) dio a conocer un video donde se ve el momento en que el sospechoso golpea al hombre de edad avanzada. El delincuente no se apropió de las pertenencias de la víctima.

Este lunes, alrededor de las 11 p.m., Valentine Hernández de 83 años, cruzaba por la avenida Westchester, a la altura del 995 en la calle Fox. El sujeto se le acercó sorpresivamente y lo golpeó en la cara. Tan fuerte fue el puñetazo, que Hernández cayó al suelo y quedó inconsciente, según indica el reporte policial.

La víctima sufrió fracturas en frente, nariz y otras partes de la cara. Según la Policía, el agresor no le dijo ni una palabra a Hernández antes de atacarlo, por lo cual no hay razones claras que puedan explicar el ataque.

Miguel Santos, hijo del afectado, además detalló que el individuo no se quedó con ninguna de las pertenencias de su padre. “Todo está aquí; incluso, el dinero en efectivo estaba aún en su bolsillo”, dijo Santos a CBS New York. “Todo está aún aquí, incluso las tarjetas de crédito”, reiteró.

Santos está impactado por las consecuencias que la agresión tuvo sobre su padre. “Nunca lo había visto de esta manera. Él estaba ahí inconsciente”, comentó. “Pareciera como que está tratando de despertar, pero no puede. No puede abrir sus ojos, no puede abrir su ojo izquierdo para nada. Está todo hinchado“.

Tras concretar el ataque, el sospechoso escapó del lugar en dirección este por la calle Fox, mientras que el anciano fue llevado de urgencia al Hospital Lincoln en estado crítico. El ataque ocurrió cuando Hernández paseaba como siempre por el vecindario donde ha vivido por décadas.

La Uniformada describió al atacante como hispano, de unos 30 años, 5’9″ de altura y 260 libras. La última vez que fue visto llevaba una gorra de béisbol azul, un suéter multicolor y botas de trabajo amarillas.

Si tiene alguna pista que pueda ayudar a dar con el atacante, llame de manera confidencial al número de la Policía: (800) 577-TIPS.

También se pueden enviar informes a través del portal de internet www.crimestoppers.com o por texto al 274637 (CRIMES) y luego marcar TIP577.