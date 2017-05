Video: Aracely Arámbula rehúye a hablar sobre Luis Miguel

La actriz, quien presentó su línea de maquillaje, prefirió no comentar sobre los problemas que vive su ex pareja

Aracely Arámbula prefiere hablar de cómo pasará el Día de las Madres, este miércoles, a contar algo sobre la avalancha de conflictos que vive su ex pareja, Luis Miguel.

“Voy a festejar a mi mamá, estará muy bien, creo que la pasaremos muy bien. Y con mis hijos también, mis hijos están muy contentos de que esté como empresaria. Ellos son parte muy importante de este proyecto que lanzo de maquillaje, ellos quieren que sea exitosa y están muy contentos conmigo“, indicó Arámbula el martes por la noche en la presentación de su línea de maquillaje, Mímika.

“La Chule”, como es conocida en el medio, dijo que tras la promoción de la telenovela La Doña, de Telemundo, se tomó un tiempo para organizar esta faceta como empresaria, junto con su hermano Leonardo, quien es médico cosmético.

Aseguró que sus niños, Daniel y Miguel, están tomando clases de cocina y son muy amorosos, y no quiso dar más detalles sobre su vida ni opiniones sobre la situación legal de “El Sol”.

“No quiero hablar de eso porque yo no quiero hablar de eso; no es porque no pueda o porque nadie me lo impida. Yo creo que si alguien tiene derecho de hablar de eso, sobre todo de mi persona, de lo importante que son los hijos, pues soy yo. Pero definitivamente no quiero. Aquí tengo un gran trabajo que es Mímika y venimos a hablar de eso”.

Durante el encuentro con los medios, en una conferencia de prensa accidentada por fallas de sonido, Aracely pidió a sus seguidores que tomen en cuenta su faceta de empresaria y madre trabajadora, y no los comentarios sobre la persona con la que inició una familia tiempo atrás.

Rebecca Jones, Carla Estrada y Leticia Calderón fueron otras de las personalidades que acudieron este martes al evento que se realizó en un restaurante dentro del Hotel Camino Real, de la Colonia Anzures de la Ciudad de México.

POR: Juan Carlos García