Toda la nueva programación de Telemundo: Regresa ‘La Reina del Sur’ y ‘El Señor de los Cielos’

Y también Raúl González con su propio show de entretenimiento

Con más de 850 horas de nuevos formatos y contenido original multi-plataforma, Telemundo presentó su nueva programación 2017-2018 en una conferencia virtual en donde sorprendieron con las series, mini-series y el regreso de Raúl González de la mano de Don Francisco con su propio show.

Telemundo presentará tres súper series, incluyendo el regreso de la exitosa ‘La Reina del Sur’, y 5 nuevas mini-series, una basada en la vida de Luis Miguel. ‘El Secreto de Selena’, la historia detrás de la muerte de la cantante mexicano-americana, Selena Quintanilla.

En cuanto a la parte digital, la cadena presentó su primera experiencia de realidad virtual para la Copa Mundial FIFA Rusia 2018 y Double Acción 52, así como su primer reality digital bilingüe; el primer programa Snapchat Hispano, y dos colaboraciones de contenido multi-plataforma con BuzzFeed.

El canal por cable de entretenimiento, Universo, traerá de vuelta ‘The Riveras’ y ‘The Walking Dead en Español’.

Además Telemundo transmitirá por primera vez en español la Copa Mundial FIFA 2018 Rusia. Telemundo Deportes contará con más de 700 horas de cobertura – 56 partidos en Telemundo y ocho en Universo. Toda la programación de shows diarios de Telemundo se producirá desde un escenario central en Moscú, cubriendo la Copa del Mundo desde todos los ángulos e historias.

“Telemundo continúa impulsando el crecimiento de los medios hispanos con contenido original que conecta con los hispanos de hoy en los Estados Unidos… Los latinos están evolucionando, y están influyendo en nuestra economía y cultura general más que nunca. Telemundo ha evolucionando con ellos ofreciéndoles entretenimiento, noticias y deportes, innovadores satisfaciendo su creciente apetito por programación de calidad en español, en todas las plataformas”,comentó César Conde, Chairman de NBCUniversal Telemundo Enterprises y NBCUniversal International Group.

PROGRAMACIÓN DE TELEMUNDO:

-SÚPER SERIES:

‘El Señor de los Cielos’: protagonizada por Rafael Amaya, Fernanda Castillo, Carmen Aub y Mariana Seoane, regresa en una sexta temporada con Aurelio Casillas quien ha recuperado toda la fortuna que perdió y finalmente siente la necesidad de retirarse. Pero es tiempo de retribución, el odio que sembró desde que vendió su alma al demonio del narcotráfico ahora está llamando a su puerta con la cara y la sangre de las muchas personas inocentes que él destruyó. Aurelio comprenderá que sus riquezas son una ilusión, y que después de haber sido el gran cazador que era, ahora se convertirá en la presa. Las mujeres que maltrató, los hombres que traicionó, las marionetas políticas que puso en el poder, e incluso sus propios hijos se volverán contra él. ¿Ha llegado el momento de que Aurelio pague por sus pecados?

‘La Reina del Sur’: Regresa Teresa Mendoza (Kate del Castillo), quien se convirtió en una de las principales narcotraficantes de España – ‘la Reina del Sur’. Ocho años después de desaparecer sin dejar rastro, y de vivir una vida pacífica e idílica en el campo italiano, el pasado de Teresa finalmente la alcanza. Se ve obligada a regresar a México y el peligroso mundo del narcotráfico.

‘Señora Acero’: La Coyote regresa para su cuarta temporada, protagonizada por Carolina Miranda, Jorge Zarate, Gaby Espino y Luis Ernesto Franco. Vicenta Acero, la Coyote más temida y notoria de toda la frontera de Estados Unidos y México, enfrenta ahora más enemigos dentro y fuera de la ley, quienes buscan la venganza y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para destruir a la dinastía Acero.

-SERIES:

‘Al Otro Lado del Muro’: Como sugiere el título, es una serie que cuenta la historia de dos mujeres muy diferentes que por sus propias razones tienen que cruzar la frontera desde México. Una, Eliza, viene de un origen humilde, mientras que la otra, Sofía, es una figura prominente y la esposa del gobernador del estado de Puebla. Tan diferentes como son, estas dos mujeres unirán fuerzas en el lado americano de la pared para intentar reconstruir sus vidas. ‘Al Otro Lado del Muro’ reflejará los mundos opuestos, brechas culturales, diferentes formas de vida, y mostrará la vida cotidiana de los inmigrantes que tratan de surgir en un mundo desconocido y a veces hostil hacia ellos.

‘De Pura Cepa’: Cuenta la historia de las familias Castaño y Montiel; dos familias trabajadoras y exitosas que han sido amigas durante muchos años, y que comparten una pasión por el vino. Pero su larga relación termina con la trágica muerte de Emilio Castaño en un accidente automovilístico, causado por la negligencia de su amigo, Juanjo Montiel. Esto desata una guerra entre las dos familias y sus viñedos, exponiendo sus fallas y secretos. Es una historia sobre gente real que enfrenta sus demonios, cómo aprenden a vencerlos para levantarse de nuevo y cosechar los mejores vinos, tan auténticos y puros como ellos.

‘José José, El Príncipe de la Canción’: Cuenta la historia oficial y autorizada del icono musical, cuya vida representa el éxito, el amor y la redención. Su incomparable talento lo ha llevado a través de una vida melodiosa, aunque tormentosa, ya que parecía que estuviera predestinado a ocupar un lugar importante en la historia musical de México y Latinoamérica.

‘Los Guerrero’: Es una familia disfuncional pero muy cariñosa, compuesta por cinco hermanos que se quedan solos en Los Estados Unidos después de que su padre fallece y su madre es deportada a México. De repente su sueño americano se convierte en una pesadilla para sobrevivir. La línea entre el bien y el mal se hace borrosa a medida que luchan para llegar a fin de mes. Su único rayo de esperanza es Marisol, la hermana del medio, que a través de su pasión por el fútbol, reactiva su fe en que los sueños pueden ser alcanzados.

‘Sin Senos Si Hay Paraíso’: Protagonizada por Carmen Villalobos, Fabián Ríos, Catherine Siachoque, Majida Issa y Carolina Gaitán. La segunda temporada continúa después que Catalina (Carmen Villalobos), a quien todos daban por muerta durante muchos años, ha regresado. Con la ayuda de agentes secretos, Catalina, ahora una agente antinarcóticos, captura y extradita a La Diabla a los Estados Unidos. La Diabla logra evadir las autoridades y huye a Colombia. Una vez amigas inseparables, ahora, Catalina y La Diabla se enfrentan como enemigas mortales.

-MINI-SERIES:

‘El Cesar’: La historia oficial del legendario ídolo mundial del boxeo, el mexicano Julio César Chávez, un hombre que permaneció invicto durante 13 años, 11 meses y 14 días. Julio César Chávez lo tenía todo, familia, fama, dinero y legiones de seguidores. Sin embargo, su accesibilidad al mundo de las drogas, relaciones amorosas con estrellas de Hollywood, los más altos niveles del poder político y las adicciones al alcohol y drogas, terminarían su carrera y casi con su vida. La serie traerá a los televidentes la tormentosa vida de este gran campeón mexicano, dentro y fuera del cuadrilátero, mientras navega a través del camino áspero que eventualmente lo llevaría a convertirse en un ídolo para millones.

‘El Ganador’: Es la historia oficial autorizada de Nicky Jam, desde sus humildes inicios en Boston, su turbulenta vida en las calles llena de violencia y vicios, hasta convertirse en el rey del reggaetón, uno de los géneros musicales más populares del mundo. ‘El Ganador’ es una historia de superación, la búsqueda del éxito, y como empezar desde cero con todo en contra, una y otra vez. Se trata de perderlo todo y volverlo a recuperar haciendo lo que uno ama, hasta cumplir tu sueño.

‘El Secreto de Selena’: Basada en el libro de María Celeste Arrarás que cuenta la reveladora historia detrás de la trágica muerte de la adorada cantante méxico-americana, Selena Quintanilla. No hay duda que Yolanda Saldívar apretó el gatillo contra la súperestrella, pero ¿se sabe realmente qué pasó? ‘El Secreto de Selena junta las piezas de este rompecabezas, describiendo lo que sucedió realmente aquél día lluvioso de marzo, 1995.

‘Luis Miguel’: La serie de televisión oficial autorizada, basada en la vida de la super estrella. La serie tendrá su estreno televisivo por Telemundo, y será producida por Gato Grande Productions. Mark Burnett, Presidente de Televisión y Digital de MGM, ayudará a desarrollar la serie y guiará a Gato Grande en su primer proyecto diseñado para abordar el creciente mercado hispano de los Estados Unidos.

‘Partido a Partido’: Es un thriller que cuenta la historia de un asesino en serie que mata a algunas de las personalidades más prominentes del mundo élite del fútbol profesional español. Le tocará detenerlo a Patricia, una periodista deportiva joven e inexperta. Patricia está casada con Diego, un jugador de fútbol profesional, a quien le disparan en medio de un juego y queda en coma. El mundo del deporte está en caos, sin ninguna pista que encontrar hasta que sorprendentemente, el asesino contacta a Patricia y le pide que sea su voz.

-ALTERNATIVO Y EN VIVO:

‘Don Francisco Te Invita’: Presentado por Don Francisco, el programa de variedades regresa los domingos por la noche con una nueva temporada, ofreciendo una entretenida mezcla de entrevistas, humor, sorpresas y momentos emotivos con las celebridades más famosas del mundo del entretenimiento.

‘Gran Oportunidad’: Presentado por Raúl González, es un concurso en el que el talento y el buen humor son las claves del éxito. Cada domingo, varios concursantes con talento único tendrán la oportunidad de impresionar a los jueces, convertirse en lo mejor de la noche y ganar miles de dólares. Los mejores concursantes de la temporada participarán en la gran final en la que el ganador se llevará a casa un premio en efectivo.

‘Latin American Music Awards’: Los Latin American Music Awards honran a los artistas del género pop/rock, regional mexicano, urbano, tropical, contemporáneo adulto, contemporáneo inspirador, así como las categorías de Artista Crossover, Remix Favorito, Mejor Banda Sonora, Artista Nuevo del Año, Artista del Año y Sencillo del Año.

‘MasterChef Latino’: Se propone encontrar al mejor chef aficionado, cuyo talento y pasión podría transformar su vida. Muchos harán una audición ante los jueces de MasterChef Latino, pero solamente unos pocos lograrán llegar al campamento de entrenamiento. Allí, sus habilidades culinarias serán llevadas al límite, ya que solamente la mitad de ellos serán merecedores de un lugar en la cocina de MasterChef Latino, donde la competencia se pondrá fuerte. Los principiantes son reducidos a medida que se enfrentan a desafíos cada vez más difíciles. Es un viaje que cambiará la vida para muchos, pero solamente uno será coronado como MasterChef. Producido por Endemol Shine Latino, una división de Endemol Shine North America, MasterChef es el formato de comida más exitoso de todos los tiempos, adaptado en 51 territorios por todo el mundo, y ha sido un éxito en horario estelar durante más de una década.

‘Premios Billboard de la Música Latina’: Celebrando 20 años en Telemundo, Premios Billboard de la Música Latina es la ceremonia de mayor trayectoria y prestigio de la música Latina. Los premios rinden tributo a los álbumes, canciones y artistas más populares de la música latina, según lo determinan las ventas reales, el tiempo al aire en la radio, las transmisiones de video y la información de las redes sociales que alimentan la información de las listas semanales de Billboard.

‘Premios Tu Mundo’: El popular programa de premios de Telemundo regresa con su sexta edición. La premiación combina el poder de la televisión, web, móvil y redes sociales, para darle a los fans la última palabra en todo lo que los motiva e inspira.

PROGRAMACIÓN DE UNIVERSO:

-Celeb-Realities Exitosos:

‘Larrymania’: Larry Hernández y su familia regresan para una sexta temporada; las cámaras capturan sus altibajos mientras navegan por la vida en ‘Larrymania’. El año pasado, el mundo vio a Larry enfrentando verdaderas dificultades, pero esto solamente fortaleció el lazo entre él y su familia, quienes lo apoyaron a través de sus momentos más difíciles. Este año será un año de nuevos inicios, para él y para toda su familia. Larry se encontrará adoptando las nuevas libertades de su vida, lanzando nueva música y contemplando compromisos a largo plazo.

‘The Riveras’: En la tercera temporada de The Riveras, la familia crece y cambia. Chiquis lanzará su nuevo disco y se irá de gira, pero ¿podrá lograr el balance entre su arduo trabajo y nuevo romance? Jacquie también intentara perseguir sus sueños musicales mientras continúa siendo una buena madre y esposa. Jenicka explora nuevas carreras mientras Mikey trata de construir su propio negocio; Johnny se gradúa un año antes de la escuela secundaria y, por primera vez, tiene que descubrir la vida por su propia cuenta y sin la atención constante de su hermana mayor.

-Series Emblemáticas Exitosas:

‘Sons of Anarchy’ en Español: La tercera temporada comienza con SAMCRO sintiéndose impotente por el secuestro de Abel, especialmente Jax, cuya aflicción lo envía a una turbulencia más difícil con respecto a su futuro en el club. La búsqueda de Abel envía a los muchachos a Irlanda, donde Jax se enfrentará no solamente al Ejército Republicano de Irlanda, sino también a una historia personal no contada. Mientras tanto, Gemma recibe el impacto de noticias inesperadas y arriesga su libertad para lidiar con ellas.

‘The Walking Dead’ en Español: Esta quinta temporada entrelaza los verdaderos motivos de la gente de Terminus con el destino de los miembros perdidos del grupo, y esperanza de una posible cura en Washington, D.C. El grupo enfrentará nuevos conflictos y obstáculos para mantener a todos juntos y vivos. Caza o sé cazado. Mientras continúan su batalla, Rick Grimes y su banda de sobrevivientes luchan para aferrarse a su humanidad. Ellos pierden la seguridad y, sin una dirección hacia el futuro, algunos miembros están cerca a quebrantarse, mientras otros tratan de aferrarse a lo poco que les queda. La línea entre los vivos y los muertos se comienza a desvanecer. ¿Hay algo en este punto que los podría regresar a la vida?