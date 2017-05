La Oreja de Van Gogh viene a mostrar que ha cambiado

La banda española hace parada en Nueva York para mostrar su última producción "El planeta imaginario"

La Oreja de Van Gogh regresa a Nueva York, como parte de la gira de presentación del disco ‘El planeta imaginario’. El popular grupo pop/rock oriundo de Donostia-San Sebastián, España, viene cargado de energía, material inédito y ansias de recorrer la ciudad, en particular las calles de Brooklyn.

“Hemos visitado Nueva York muchas veces y hemos caminado juntos miles de veces por Manhattan, pero no hemos tenido oportunidad de dedicar tiempo a Brooklyn. Por alguna razón el aire de Brooklyn nos recuerda a algunos lugares de Europa. Estamos ansiosos por recorrer esas esquinas de Paul Auster (refiriéndose al autor de ‘The Brooklyn Follies’)”, agrega Xabi San Martín, tecladista y compositor del grupo.

Al hablar de la propuesta que traerán el próximo jueves 18, San Martín explica que esperan reproducir en escena el ambiente en donde hacen sus ensayos, donde ocurre la magia en sus canciones. Asegura que será una noche no sólo para escuchar material inédito, sino también para recordar.

“Será un concierto emocionante y sé que el público estará feliz de escuchar temas nuevos, pero también canciones viejas de nuestro repertorio. Entrarán en una máquina del tiempo”, agrega San Martín autor en solitario de canciones como ‘Rosas’ y ‘La playa’, dos de los temas más emblemáticos del grupo.

‘El planeta imaginario’, que debutó a finales del año pasado, es el séptimo álbum de estudio del grupo, una producción que marca una diferencia de cinco años desde la salida de su disco anterior (‘Cometas por el cielo’) y que incluye canciones como ‘Verano’, ‘Diciembre’ y ‘No vales más que yo’. De igual manera, con este disco la banda da un giro a los temas de sus composiciones abordando, además tópicos como la violencia doméstica y el Alzheimer.

“No es que antes no nos interesaban esos temas antes y ahora sí, siempre nos han interesado, lo que ocurre es que es ahora es cuando sentimos que tenemos las herramientas literarias para tocar estos temas. Y creo que esto es también un reflejo de nuestro crecimiento, de nuestra madurez como grupo”, agrega San Martín sobre la banda que celebra cerca de dos décadas de trayectoria.

Al hablar del éxito de La Oreja de Van Gogh y de su vigencia, el músico y compositor explica que cuando mira a su alrededor se da cuenta de que cada vez son menos los grupos contemporáneos con la banda y agradece el respaldo del público que los ha acompañado durante altas y bajas.

“Nos sentimos privilegiados por la manera en que la gente nos ha apoyado durante todo este tiempo y por eso somos de los pocos que seguimos luchando. Hemos tenido momentos muy buenos y otros muy malos, como la salida de Amaia (Montero) del grupo. Ese fue un momento terrible, durísimo para nosotros porque fue una separación musical y porque es una amiga, una compañera con la que trabajamos por tiempo”, indica.

La Oreja de Van Gogh ha recibido numerosos premios durante su carrera, entre estos el Grammy Latino, los MTV Europa y la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, a lo que suman la venta de más de ocho millones de discos.

Xabi San Martín, quien sorprende al público con la interpretación del tema ‘Tan guapa’, un extra (bonus track) de su autoría incluido en el referido álbum, afirma que elegir una canción favorita de ‘El planeta imaginario’ resulta difícil porque cada tiene un encanto particular, sin embargo, confiesa que ‘Esa chica’, es una de sus canciones preferidas.

“Es una canción con la que no nos haremos ricos, una canción que no tiene una radio-fórmula en su composición, pero que me parece bonita. Es sobre una chica que deja todo atrás por ir tras la fama y luego se arrepiente, es también sobre la soledad”, concluye.

En detalle

Qué: Concierto La Oreja de Van Gogh

Dónde: B.B King Blues Club & Grill

Cuándo: Jueves 18 de mayo a las 8 p.m.