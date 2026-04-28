¿Tomar café daña el hígado? Expertos lo aclaran

Durante años, investigaciones científicas han demostrado que el hábito de tomar café tiene beneficios y efectos perjudiciales, que se miden por la cantidad de cafeína que consumes a diario. Sin embargo, expertos en salud aclaran que, lejos de dañar el hígado, esta bebida podría protegerlo.

El hígado es uno de los órganos vitales más importantes del cuerpo, ya que procesa toxinas, metaboliza nutrientes y produce sustancias esenciales. En este sentido, cualquier hábito relacionado con su cuidado genera tantas dudas, incluyendo el consumo de café.

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¿El café es malo para el hígado?

¡No! Al menos no en la mayoría de los casos. De acuerdo con un artículo publicado por la Clínica Digestiva Navarro, ubicada en Costa Rica, diversos estudios han demostrado que el consumo habitual de café no solo no daña el hígado, sino que puede ayudar a prevenir enfermedades hepáticas.

Entre los beneficios observados se encuentran la reducción de la inflamación, la disminución de las enzimas hepáticas elevadas y un menor riesgo de desarrollar fibrosis, cirrosis o incluso cáncer de hígado. Estos efectos se han detectado tanto en personas sanas como en quienes ya presentan afecciones hepáticas.

Pero los especialistas coinciden en que la clave está en la cantidad. En general, estudios sugieren que consumir entre dos y tres tazas de café al día se considera seguro para la mayoría de los adultos y puede aportar beneficios.

Incluso, el café descafeinado ha mostrado efectos positivos, lo que sugiere que no solo la cafeína, sino también otros compuestos presentes en el café (como antioxidantes y polifenoles) juegan un papel importante en la protección del hígado.

Diversos estudios han demostrado que el consumo habitual de café no solo no daña el hígado, sino que puede ayudar a prevenir enfermedades hepáticas. Crédito: PitukTV | Shutterstock

¿Cuándo puede representar un riesgo?

Aunque el café es seguro para la mayoría, hay situaciones en las que se debe tener precaución. Personas con gastritis severa, problemas cardíacos o sensibilidad a la cafeína pueden experimentar efectos adversos como acidez, nerviosismo o alteraciones del ritmo cardíaco.

Además, el problema no suele estar en el café en sí, sino en lo que se le añade. El consumo frecuente de café con grandes cantidades de azúcar, cremas o jarabes puede contrarrestar sus posibles beneficios y afectar la salud en general.

En líneas generales, el café por sí solo no es perjudicial para el hígado, cuando se consume en cantidades moderadas. De hecho, puede formar parte de una rutina saludable si se integra dentro de una dieta equilibrada y hábitos adecuados.

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