Real Madrid enfrenta su hora de la verdad en su visita al Celta (Horarios y canales de TV)

Los merengues enfrentan en Balaídos el primero de dos partidos que tendrán en cinco días para definir la liga en España. Les bastan cuatro puntos para coronarse, sin importar lo que haga el Barsa

Los jugadores del Real Madrid reanudaron esta mañana los entrenamientos en Valdebebas, donde el técnico francés, Zinedine Zidane, reunió al grupo para preparar el viaje a Vigo para afrontar el partido pendiente de la jornada 21, que será decisivo para el desenlace de la Liga y que se disputará el próximo miércoles.

Sin el colombiano James Rodríguez y sin los lesionados Dani Carvajal y Gareth Bale, además de Coentrao, que trabajaron en el interior de las instalaciones, los madridistas se ejercitaron junto a algunos jugadores del Real Madrid Castilla como Lienhart, Lin, Quezada, Nikos y Mario.

Zidane, que este lunes celebra los quince años del gol que anotó en Glasgow al Bayer Leverkusen y dio al Real Madrid su novena Liga de Campeones, preparó una sesión en un campo de pequeñas dimensiones centrada en ejercicios de presión, posesión y presión, manejo de balón, remates y centros.

El equipo está citado de nuevo mañana en Valdebebas para ultimar el encuentro de Balaídos, el primero de los dos que tiene que afrontar en cinco días para la conclusión del campeonato, que los blancos terminarán en La Rosaleda el domingo 21, antes de centrarse en la final de la Liga de Campeones el 3 de junio en Cardiff.

Los madridistas llegarán a Balaídos después de marcar un nuevo récord con la goleada sobre el Sevilla (4-1), que les ha permitido encadenar 62 partidos consecutivos marcando para medirse a un rival, que intenta recuperarse de la decepción de quedar fuera de la Liga Europa y que ayer cayó derrotado en Vitoria (3-1).

Los gallegos ocupan el puesto 13 de la clasificación con 44 puntos frente a los 87 que suman igualmente Barcelona y Real Madrid. Los blancos jugarán el último partido de la Liga el domingo 21 a las 20.00 horas en Málaga y el Barcelona el mismo día a la misma hora en el Camp Nou frente al Eibar.

NO TE LO PIERDAS

Partido: Celta de Vigo vs. Real Madrid

Estadio: Balaídos

Fecha: miércoles 17 de mayo

Hora: 3:00 pm Este / 2:00 pm Centro / 12:00 pm Pacífico

Transmisión

USA: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT U.S.A., fuboTV, beIN SPORTS USA

México: Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play Latin America, ESPN 2 Latin America, TDN