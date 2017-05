Maestra se burla en Facebook del examen de inglés de su alumna

El caso provocó gran indignación

Gabriela Jarsun era profesora de inglés en una escuela primaria de Buenos Aires, Argentina, hasta que tuvo una muy mala idea.

Jarsun aplicó un examen a sus alumnos de cuarto año y decidió publicar en su cuenta de Facebook, la foto del examen de una estudiante.

La maestra fotografió una de las preguntas del examen de inglés donde la pequeña contesta en español y la publicó con el texto: “No dejan de sorprenderme”.

De inmediato, vinieron las reacciones. Mientras algunos amigos de Jarsun también se burlaron de la prueba de la menor, otros usuarios de las redes criticaron la actitud de la docente.

La madre de la pequeña que hizo la prueba comentó para El Clarín que su hija “está avergonzada porque la cargan (la molestan). Nunca tuvimos ningún problema con el colegio, pero me da bronca que esta docente no respete a uno de mis hijos. No hay derecho que esta mujer venga a lastimarla”.

Fue justamente la madre de la menor quien hizo público el caso, al notar que su hija era víctima de ciberbullying debido a la foto: “Ella rompió en llanto y yo traté de consolarla“. Buscó a la profesora, pero no recibió respuesta, así que acudió a los medios.

El escándalo alcanzó tal magnitud que la maestra fue suspendida temporalmente por las autoridades educativas mientras está sujeta a investigación.

Jarsun borró el post e incluso canceló su cuenta de Facebook.