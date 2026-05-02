Líder religioso abusó de dos niñas en Queens, Nueva York: acusación

Tajul Islam, líder religioso en Queens (NYC), ha sido arrestado como sospechoso de haber abusado sexualmente de dos niñas de 10 años dentro de su mezquita y los investigadores sospechan que podría haber más víctimas.

El sospechoso de 55 años fue acusado de realizar tocamientos indebidos y abusar de las víctimas dentro de la mezquita Masjid Bilal Queens, ubicada en Sutphin Blvd., cerca de la 121st Ave., en el barrio Jamaica, el pasado 21 de abril. Fue arrestado esta semana bajo los cargos de abuso sexual, tocamientos forzosos y conducta perjudicial para un menor, reportó Daily News.

Islam reside en la mezquita y ejerce como el “líder religioso” de la congregación, según consta en la denuncia penal. Durante su comparecencia ante el Tribunal Penal de Queens el martes se le impuso una fianza de $25,000 dólares para obtener su libertad. Asimismo, los fiscales informaron que se emitieron órdenes de protección que le prohíben acercarse a sus supuestas víctimas. Legal Aid Society representó al acusado en su comparecencia, pero la organización no ha emitido comentarios.

Ante el temor de que pueda haber otras víctimas, la policía ha difundido la fotografía de Islam. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En un caso similar, en julio del año pasado Haitham Altartir, profesor religioso que sirvió como mentor de un estudiante de 14 años en el Centro Islámico del condado Passaic de Nueva Jersey, fue acusado de abusar sexualmente de un alumno adolescente y mostrarle un arma cargada, según documentos judiciales.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Esta semana José Ramos (34) fue arrestado como sospechoso de haber violado a una niña de 12 años en el apartamento de la víctima en El Bronx (NYC) y el padre de la menor lo descubrió in fraganti, según NYPD. La semana pasada Ángel Farias, anciano de 71 años, fue acusado de abuso sexual y otros delitos como sospechoso de haber tocado inapropiadamente a una niña en una tienda por departamentos en Queens (NYC).

También el FBI está buscando Édgar Lázaro Castillo, entrenador de voleibol en Nueva York, como sospechoso de haber explotado sexualmente a adolescentes durante un lapso que podría superar los 15 años.

En marzo Michael Liontonia fue detenido como sospechoso de haber violado a una niña de 13 años tras atraerla a una gasolinera y llevarla en su auto a una zona apartada en Long Island (NY). También ese mes Carlos Aguilar Reynoso, joven originario de Guatemala, fue acusado del ultraje de una niña de cinco años en Long Island (NY). Además Joseph Martínez, maestro de astronomía, fue sentenciado 27 años después de la violación y muerte de la niña Minerliz Soriano en El Bronx (NYC).

Previamente Joseph Taylor McKeel, profesor de una escuela secundaria pública de la ciudad de Nueva York, fue arrestado en su hogar en Brooklyn después de que una pista proporcionada por un agente encubierto en Escocia llevara al FBI a descubrir una memoria USB que contenía pornografía infantil.

En enero una niña de 14 años fue abusada sexualmente en el vecindario Stuyvesant Town de Manhattan (NYC). En octubre un padre fue condenado por haber abusado sexualmente de su hija menor de edad repetidamente durante aproximadamente un año en Bay Shore, Long Island (NY).

En marzo de 2025 un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY). También en esa región en julio de 2024 un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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