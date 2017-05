María Celeste Arrarás: “No estoy de acuerdo con las historias que promueven la ignorancia”

Mira qué logró eliminar del show para festejar los 15 años de 'Al Rojo Vivo'

Hace 15 años atrás, María Celeste Arrarás sorprendía al mundo del entretenimiento con la noticia de su pase de Univision a Telemundo; con su renuncia a ‘Primer Impacto’, para comenzar el camino de su propio show: ‘Al Rojo Vivo’.

En aquel momento muchos la señalaron y decretaron el fin de su carrera, 15 años después María Celeste pasará a la historia como el primer talento que se arriesgó al cambio y ganó. Participó de un debate presidencial, ganó 3 Emmy, crea conciencia sobre la importancia de la protección de los animales, participó de ‘Today Show’, y acaba de lograr una de sus mayores peleas en silencio: que se dejen de pasar historias sensacionalistas en su programa.

En exclusiva hablamos con María Celeste, quien nos cuenta qué aprendió, qué viene, qué logró y qué le falta.

Pregunta: 15 años después, ¿qué significa para ti ‘Al Rojo Vivo’?

María Celeste Arrarás: Jamás me imagine que el acuerdo al que acababa de llegar tenía tantos matices, y me iba a presentar tantas oportunidades, cosas con las que yo ni siquiera soñaba. Fui jueza de Miss Universo 2 veces, me gané 3 Emmy con Telemundo, estuve en el debate presidencial, estuve en la ‘Parada de Macy’s’, que yo de pequeñita siempre quería estar ahí viéndola y no me imaginé que yo iba a estar en una carroza… Luchar por el medio ambiente, para mí ha sido extraordinario la oportunidad de ir a los Galápagos, de ir a los santuarios de las ballenas grises, ver mi cara en un billboard gigante en Time Square… Cuando yo firmé con Telemundo no lo hice por eso, lo hice porque quería ganar en mi carrera, quería tener un programa en el que tuviera gerencia, me había cansado con esa censura donde trabajaba antes, y entonces me vine para acá, y ese fue creo que el regalo extra que me vivo de sorpresa.

P: Tu fuiste el primer talento que apostó a Telemundo, ¿pensaste que 15 años después sería este líder en que se convirtió?

MCA: No, pero sabía que si yo me metía iba a empujar para que llegara, lo que había visto de Telemundo que me gustaba era que estaban empezando a hacer algunas cosas vanguardistas, me gustaba que el departamento de noticias no censuraban, en aquella época a mí me censuraban la competencia, entonces yo veía todas esas cosas y decía: “bueno, con estos elementos solamente puedo ir para arriba”… Además, necesitaba ese cambio para agarrar las riendas de mi carrera, necesitaba ser parte del equipo que tomaba decisiones, no ser parte del equipo que leía los telepronter, y nada en contra de eso, pero es que yo soy cabeza pensante, siempre me ha gustado.

P: Tú eres una persona que jamás se detiene, ¿qué quieres inventarte dentro de ‘Al Rojo Vivo’?

MCA: Parte de la razón por la que me fui de la competencia hace 15 años fue porque sentía que el programa estaba estancado, y sentía que había que evolucionar, pero no me escuchaban o me escuchaban poco, entonces eso mismo me pasa, eso es lo que yo identifico bastante rápido cuando hay que evolucionar en ciertas cosas, solo que aquí puedo lograr cambios sin tener que esperar mucho. Ahora también estoy ayudando a co-producir la serie de Selena, que está basada en mi libro ‘El Secreto de Selena’, que lo escribí hace 22 años casi 23, y desde que lo escribí siempre soñé con que se lo llevara a la pantalla… Lo estamos haciendo ahora con Buena Vista, y lo están distribuyendo distintas cadenas, por supuesto, la más importante es Telemundo.

P: ¿Sientes que hoy, ‘Al Rojo Vivo’ es el show que tú quieres?

MCA: No, no lo siento, yo sigo haciendo que evolucione, sigo peleando para que saquemos los chamanes, los fantasmas, los extraterrestres, y los rituales del amor que lo que prueban son la ignorancia. Creo que acabo de lograr que termine eso fuera del programa, así que cuando me hablan de evolucionar creo que esa batalla la acabo de ganar, y es mi triunfo para celebrar los 15 años.

P: ¿Era algo que te pesaba, que te incomodaba?

MCA: Muchísimo, muchísimo sí. Nunca estaba de acuerdo con ese tipo de historias que lo que promueven es la ignorancia, fantasías que no existen, yo prefiero dar la información veraz y la información que contribuya a hacer una diferencia, que te ayude en algo para tu diario vivir, que te interese, que te entretiene.

P:¿Te costó mucho lograr que no estuviera?

MCA: Bueno me costó mucho, no sé cómo va a reaccionar el público porque esto lo estamos experimentando mientras te estoy hablando… Yo creo que el público va a agradecerlo porque a la gran mayoría de la gente no le gusta eso, y aparte, yo pienso que al que le gusta ya está cansado de verlo de todos modos, esa es una temática que es predecible y cansa.

P: ¿Qué le dices al público que te fue acompañando desde el primer día, el que se fue incorporando y el que te está descubriendo?

MCA: Yo le digo que con algo pueden contar ciento por ciento, que siempre les voy a dar el máximo, siempre voy a estar matándome por estar llevándoles la mejor información, la información que sea más concreta y más reciente, sobre todo voy a hacer las cosas con respeto, y siempre trato en el show de enviar mensajes que son enriquecedores, ya sea de crear conciencia por los animales o el medio ambiente, en contra de las injusticias, todo ese tipo de cosas… A nosotros también nos ve muchas familias, porque esa hora es una hora familiar hay niños en la casa. Tienes que empezar a poner todo en perspectivas, aun cuando ponemos videos locos y todas estas cosas, yo siempre hago mi comentario para poner mi granito de arena.