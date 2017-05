Desfile Puertorriqueño reacciona ante retiro de patrocinador y organizaciones

Tras la salida de Goya se sumó la de la Sociedad Hispana de oficiales del NYPD y del Departamento de Correccionales

La junta directiva del Desfile Nacional Puertorriqueño defendió su decisión de realizar un reconocimiento especial al exprisionero político Oscar López Rivera, quien recibirá el título de “Prócer de la Libertad” durante el evento el próximo 11 de junio.

En un comunicado afirmaron que la decisión se enmarca dentro de la misión del evento de servir como “plataforma educacional y de celebración, abarcando las diversas opiniones” del pueblo puertorriqueño bajo el lema: “Un pueblo, muchas voces“.

En 2014 la organización inició una campaña de “concientización y solidaridad” en favor de López Rivera. “Esta decisión surgió de nuestro compromiso y firme convicción de lo imprescindible que es el incluir todas las voces en nuestra comunidad”, afirma el comunicado.

Según la junta, el apoyo que han percibido en ediciones anteriores del evento a favor de quien fuera prisionero político, les “ha confirmado la importancia de tener una voz en el desfile en representación de los muchos puertorriqueños y de personas de todas las culturas e ideologías que se unieron a su causa“.

En el comunicado, los directivos agregan que López Rivera “nunca fue condenado por realizar actos de violencia” y destacan el indulto que obtuvo del presidente Barack Obama este año, tras pasar 35 años en prisión y 12 de ellos en detención solitaria.

También argumentan que el homenaje a López Rivera es parte de tantos otros temas que el evento ha querido resaltar a lo largo de los años en que se ha realizado como la igualdad matrimonial y los derechos LGBTT, el reconocimiento al regimiento de infantería Borinqueneers y la justicia ambiental para El Caño Martín Peña. Este año se suma la conmemoración del centenario del Jones Act de 1917, que otorgó la ciudadanía estadounidense a todos los puertorriqueños.

Ante la controversia que provocó el retiro de un patrocinador, el comunicado de la juta indicó: “Ha sido triste y desafortunado ver que el desarrollo de este Desfile sea afectado adversamente por la circulación de información falsa y por comentarios negativos a nuestros fieles patrocinadores, realizado por algunos individuos, que están en desacuerdo, con la decisión de hacer un reconocimiento a la libertad de Oscar López Rivera. Estas acciones, presuntamente, influyeron en la decisión de Goya Foods, de retirar su patrocinio de 60 años con el Desfile”.

Organizaciones se retiran

Al retiro de Goya, se suma el de la Sociedad Hispana del NYPD. En un comunicado la entidad aseguró que, en su caso, se retiran porque la visión del evento este año no coincide con aquella de la sociedad. “Desafortunadamente, este año la visión y los valores del comité del Desfile Nacional Puertorriqueño no se conforman con la misión de nuestra sociedad, la cual promueve la paz y la unidad”.

La misma decisión tomó la Sociedad Hispana del Departamento de Correccionales de la Ciudad de Nueva York. En una declaración explicó que el reconocimiento a López Rivera “no apoya la misión” de la entidad. “No apoya el cumplimiento de la ley, no apoya nuestro juramento como oficiales de correccionales y no honra a la comunidad en la que vivimos y a la cual servimos”, se lee en el documento.