Video: Dulce María, Exnovia de Alfonso Herrera, reacciona a sus escenas gay de ‘Sense8’

Los actores tuvieron una relación cuando participaban en "Rebelde"

Dulce María alguna vez fuera pareja de Alfonso Herrera y su compañera en la telenovela “Rebelde” y grupo musical RBD. La cantante fue cuestionada sobre las escenas candentes que protagoniza su ex en la serie de Netflix “Sense8”.

“No he visto las escenas pero lo que si es que me da muchísimo orgullo y gusto que esté llegando tan alto y que se atreva como actor a todos los personajes que lo han llevado a donde está”, dijo al programa “Suelta la sopa”. “Me consta que todos los que estuvimos en el grupo hemos luchado -cada uno por sus sueños- y me da mucho orgullo lo que van haciendo”.