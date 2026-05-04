Murió a los 87 años John Sterling, la leyenda del micrófono de New York Yankees

La jornada de este lunes amaneció con la noticia de John Sterling, la leyenda del micrófono de New York Yankees. La causa del fallecimiento fue debido a complicaciones derivadas de un ataque al corazón, según confirmó su hijo.

Su hijo, Bradford Sterling, confirmó que John Sterling murió en un hospital de Englewood, Nueva Jersey, debido a complicaciones tras un ataque al corazón.

A través de un comunicado en redes sociales, New York Yankees confirmó la partida física de la legendaria voz de los Bombarderos del Bronx.

“Los Yankees lamentan la pérdida del legendario locutor John Sterling. Nuestros pensamientos están con la familia, amigos y seres queridos de John en este momento”, publicaron en X.

The Yankees mourn the loss of legendary broadcaster John Sterling. Our thoughts are with John’s family, friends and loved ones at this time. pic.twitter.com/1rCeRC1D61 — New York Yankees (@Yankees) May 4, 2026

Sterling venía padeciendo problemas cardíacos desde hace meses. En enero sufrió un infarto cuyos detalles se conocieron en febrero, luego de que Sterling lo revelara en una entrevista con WFAN Sports Radio.

En su conversación, Rickie Ricardo, Sterling dio a conocer el suceso médico por el que había atravesado. “Todo está bien. Para las personas que no lo saben, no hay ninguna razón para ocultarlo; a principios de enero, tuve un ataque al corazón, y eso está bien. El corazón está bien”.

“A veces, afecta a tus piernas y ha afectado a las mías. Así que estoy esperando a que la fuerza deje mis piernas y pueda volver allí. Soy muy afortunado. Todo está bien, y es genial estar contigo”, explicó en su momento.

John Sterling shares a health update with Rickie Ricardo after suffering a heart attack in January.



Sending our best to a WFAN legend 🙏 pic.twitter.com/eHDaJANSc6 — WFAN Sports Radio (@WFAN660) February 22, 2026

John Sterling tuvo una carrera de 64 años en la radiodifusión deportiva, y fue la voz de los New York Yankees durante 36 temporadas (1989–2024). Nació en 1938 en Nueva York y creció en el Upper East Side de Manhattan.

Estudió en Moravian College, Boston University y Columbia University, aunque no terminó sus estudios universitarios. Inició su carrera en una pequeña estación de radio en Wellsville, Nueva York.

No solo se dedicó al béisbol, pues también fue narrado en la NBA para los Baltimore Bullets en la temporada 1970–71. Asimismo, destacó en el fútbol americano universitario siendo la voz de Morgan State University (1971–1978).

Estuvo en la NHL y NFL con New York Raiders; New York Stars; New York Islanders; New York y New Jersey Nets.

Antes de convertirse en la voz de los Yankees, Sterling pasó casi una década en Atlanta en la que condujo un programa deportivo en WSB Radio. También realizó coberturas a los Atlanta Braves en la MLB entre 1982–1987.

En ese mismo período también estuvo con Atlanta Hawks de la NBA. Su era con los Yankees comenzó en 1989 cuando se convirtió en narrador en WABC Radio.

En 2013, la transmisión pasó a WFAN, y Sterling fue retenido como la voz principal. En total, la leyenda transmitió 5.060 juegos consecutivos narrados entre 1989 y 2019.

5.631 partidos totales fueron narrados para los Yankees. Sterling transmitió ocho Series Mundiales, incluyendo cinco campeonatos (1996, 1998, 1999, 2000, 2009). Curiosamente, narró cada turno al bate de Derek Jeter y cada inning de Mariano Rivera en sus carreras completas.

Ganó 12 premios Sports Emmy. Sterling se retiró de la cabina de transmisión en 2024 después de 36 años como la voz de los Yankees. Fue homenajeado en Yankee Stadium ante más de 47.000 aficionados.

Aunque regresó ese otoño para la carrera de playoffs de los ‘Bombarderos del Bronx’, que terminó en la Serie Mundial con una derrota ante Los Angeles Dodgers.

Tras su retiro, Sterling había estado presentando un programa de fin de semana en la estación de noticias 770 AM WABC desde abril de 2025.



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