Agente del Servicio Secreto baleó a un hombre armado en Washington

Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos disparó contra un hombre este lunes en Washington, D.C., tras un enfrentamiento ocurrido en plena vía pública.

El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, donde personal de la agencia federal respondió a una situación que involucraba a un sujeto armado.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina de Comunicaciones del organismo, el individuo resultó herido de bala por las fuerzas del orden. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.

There will be a media briefing at 15th and Jefferson shortly.



The incident resulted from a confrontation between an armed individual and Secret Service Police. — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM — U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026

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