Agente del Servicio Secreto baleó a un hombre armado en Washington
El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, donde personal de la agencia federal respondió a una situación irregular
Un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos disparó contra un hombre este lunes en Washington, D.C., tras un enfrentamiento ocurrido en plena vía pública.
El incidente tuvo lugar en la intersección de la calle 15 y la avenida Independence, donde personal de la agencia federal respondió a una situación que involucraba a un sujeto armado.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Oficina de Comunicaciones del organismo, el individuo resultó herido de bala por las fuerzas del orden. Hasta el momento, se desconoce su estado de salud.
Información en desarrollo…
Sigue leyendo:
• Autoridades confirman que disparo de Cole Allen impactó a agente del Servicio Secreto durante cena con Trump
• Fiscalía divulga nuevo video que muestra a Cole Allen disparando a agente durante Cena de Corresponsales de la Casa Blanca
• Cole Allen acepta seguir en prisión mientras avanza el caso por el intento contra Trump