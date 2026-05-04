Voraz incendio en Queens deja dieciséis heridos incluyendo catorce bomberos

Al menos 14 bomberos se encuentran entre los 16 heridos luego que un incendio arrasara dos viviendas en Queens, informaron las autoridades neoyorquinas.

b en la calle 93, entre Astoria Boulevard y la avenida 30, en Jackson Heights, dijo la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), Lillian Bonsignore, en una rueda de prensa. Asimismo, se está investigando el lugar en específico donde se originó el fuego, pero los testigos aseguran que parece haber empezado en un patio.

En este caso, el viento avivó las llamas hacia dos viviendas y creó una situación tan crítica que los oficiales bomberiles tuvieron que ponerse a salvo del siniestro, añadió el jefe del departamento, John Esposito. Algunos de los bomberos quedaron atrapados entre las llamas, lo que les obligó a desplegar una cuerda de escape de emergencia.

Según Bonsignore, las llamas se propagaron “tan rápidamente” que el incendio pronto se convirtió en un siniestro de cuatro alarmas, lo que movilizó a unos 230 bomberos y paramédicos al lugar.

La casa de Yesenia Pifferrer se incendió y afirmó que su hijo adolescente, que padece de autismo y no habla, es el héroe de la familia. Relató que él vio el fuego a través de la ventana antes que nadie y les avisó, dándoles la oportunidad de salir antes de que el fuego alcanzara su casa.

“Mi hijo señalaba entre las casas hacia atrás, y cuando miré, vi como llamas, y en ese momento salí corriendo. Le dije a mi esposo: ‘Tenemos que salir, hay un incendio’. Entonces puse las correas a todos mis perros, salimos corriendo. Mi esposo agarró a los gatos, y luego todos gritábamos para que saliéramos”, manifestó Pifferrer.

“Las llamas ya lo habían envuelto todo. Envolvieron esta casa, y la otra, y se estaban extendiendo al garaje. Los vecinos empezaron a usar sus mangueras para intentar contener el fuego”, dijo otra vecina, Patricia Díaz.

La residente asegura que la actuación de los bomberos fue sorprendente dadas las condiciones del viento. Incluso tuvieron que intervenir ante un derrumbre, informó ABC 7 New York.

“El incendio se propagó muy, muy rápidamente y se convirtió en una situación muy grave para nosotros, lo que obligó a nuestros miembros a escapar para salvar sus vidas con muy poco tiempo para pensar”, explicó Bonsignore.

Tres de los bomberos sufrieron heridas de gravedad. Los demás, incluyendo dos civiles, sufrieron heridas leves.

Todos los habitantes de las casas salieron ilesos al igual que muchas mascotas.

En este sentido, FDNY investiga la causa del incendio de cuatro alarmas, avivado por el viento, pero el departamento dijo en ese entonces que no había nada sospechoso al respecto.

Además, se dio a conocer que dos edificios sufrieron daños “significativos” y un tercero, daños menores. Un garaje situado en la parte trasera del edificio también quedó destruido, según informaron las autoridades.

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