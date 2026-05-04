Tres víctimas mortales y varios heridos por incendio de 3 alarmas en Alto Manhattan

Un incendio fatal de tres alarmas en un edificio en Inwood la madrugada de este lunes dejó tres víctimas muertas y varios heridos, informaron la policía y los bomberos.

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) señaló que respondió a las llamadas de emergencia por un incendio en un edificio de seis pisos en la calle Dyckman, cerca de Broadway, en Inwood, poco después de la medianoche.

Asimismo, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) apuntó que el edificio en cuestión tiene uso residencial y comercial.

De acuerdo con lo que dio a conocer el FDNY, 63 unidades se apersonaron al lugar de los hechos, incluyendo 192 bomberos y personal médico de emergencia. El jefe del departamento, John Esposito, declaró que sus oficiales se toparon con fuego en la planta baja, el cual se estaba propagando rápidamente por las escaleras hacia los pisos de arriba.

“La primera dotación que llegó lo hizo tres minutos después de la llamada y se encontró con varias personas intentando escapar por las escaleras de incendios”, explicó la comisionada del Departamento de Bomberos de Nueva York, Lillian Bonsignore, en una rueda de prensa el lunes por la mañana.

Las autoridades informaron que tres personas perdieron la vida en el sitio. Dos de ellas son mujeres y la otra un hombre. Todavía no se han dado a conocer los nombres de las víctimas, informó Gothamist.

Bonsignore hizo un llamado a los residentes a cerrar las puertas durante los incendios en los edificios para ayudar a evitar que las llamas se propaguen.

“En este edificio, los apartamentos que tenían las puertas cerradas sufrieron muy poco impacto, no hubo incendio”, manifestó. “Los apartamentos que tenían las puertas abiertas sufrieron mayor impacto, hubo más incendios”.

De acuerdo con los funcionarios, un bombero fue atendido por inhalación de humo, cinco civiles fueron llevados al hospital en estado crítico, dos fueron transportados con heridas moderadas y otras dos fueron llevadas al hospital con heridas leves. Asimismo, el siniestro dejó a 30 personas sin hogar en el edificio.

MANHATTAN: 3 Dead, Multiple Critical In Deadly Apartment Fire



Three people were killed and at least five others are in critical condition after a fast-moving fire tore through a multi-story apartment building on Dyckman Street early Monday morning.



Firefighters arriving just… pic.twitter.com/dOwcq5Is3n — Moshe Schwartz (@YWNReporter) May 4, 2026

Los bomberos siguen investigando la causa de las llamas. Informaron que el fuego fue controlado cerca de las 3:00 de la madruugada de este lunes.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió un aviso especial por el elevado riesgo de propagación de incendios en toda la región desde la mañana del lunes hasta la noche.

La agencia señaló que el mayor peligro, que el mayor riesgo se debe a la sequedad del terreno, con abundante vegetación como hierba, agujas de pino y ramitas, así como la presencia de vientos fuertes y a los bajos niveles de humedad.

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